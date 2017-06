238 cacharelas iluminarán Sanxenxo durante a noite de San Xoán

Viño e lume CC BY-NC-SA Ricardo Samaniego - Flickr

Ata as 20.00 horas deste xoves 22 pódense presentar solicitudes para instalar fogueiras durante a noite de San Xoán no Concello de Sanxenxo. Os interesados teñen que poñerse en contacto co servizo de emerxencias e emitir un documento cos datos persoais e un código QR, que permite ao solicitante comunicarse directamente co servizo de emerxencias, entre as 23.00 e 09.00 horas do 24 de xuño.

Ao realizar a chamada, o sistema envía unha mensaxe automaticamente, tanto ao servizo de Emerxencias como á Policía Local coa información máis relevante: nome do solicitante, número de teléfono, número de solicitude, localización da fogueira autorizada e características da mesma.

Ademais, mediante este sistema poderase saber se a autorización está en vigor ou por calquera motivo de inspección anulouse.

Ata o momento, o Concello de Sanxenxo rexistrou un total de 238 comunicacións cursadas por persoas que celebrarán esta festividade cunha fogueira. Do total de solicitudes, 75 serán en Vilalonga, 56 en Noalla, 46 en Adina, 22 en Padriñán, 15 en Nantes, 13 en Bordóns e 11 en Dorrón.