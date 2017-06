Tráfico reforza os seus controis de alcol e drogas esta fin de semana polas festas de San Xoán

Os excesos habituais das festas de San Xoán e as súas potenciais consecuencias na estrada motivou a posta en marcha dun operativo especial da Garda Civil de Pontevedra, que reforzará os controis durante esta fin de semana nas estradas da provincia.

O subsector da Agrupación de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra mobilizará a case todos os seus efectivos co obxectivo de extremar a vixilancia sobre o consumo de drogas e alcol asociado á celebración das fogueiras de San Xoán.

Este tipo de operativos son habituais en datas puntuais do ano e o ano pasado xa se realizou un de similares características. Naquel dispositivo do San Xoán 2016, Tráfico denunciou na provincia un total de 60 condutores por levar un coche superando as taxas de alcol permitidas e a 19 por poñerse ao volante tras consumir drogas.

Os controis centraranse nas localidades nas que se celebran festas e fogueiras co obxectivo de que as persoas que consumisen alcol ou drogas, sustancias que afectan negativamente ás súas capacidades para a condución, non se poñan ao volante.

A sanción por conducir dando positivo en drogas ou alcol pode alcanzar os 1.000 euros e a perda de seis puntos no carné. Ademais, esta conduta podería constituír un delito contra a seguridade viaria, o que leva aparellado penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses e a privación do dereito para conducir vehículos a motor e ciclomotores durante un período de ata catro anos.