100 quilos de comida solidaria sobre dúas rodas

Un centenar de ciclistas participaron este domingo na primeira Pedalada do Concello de Poio, unha proba solidaria que tamén permitiu recoller 100 quilos de alimentos que serán entregados aos servizos sociais municipais para a súa repartición entre persoas en situación de emerxencia social.

Os participantes nesta proba solidaria tiñan que achegar un alimento non perecedoiro e o chamamento resultou todo un éxito, segundo os datos facilitados pola Policía Local de Poio.

A proba combinou ambiente festivo e solidario con amor ás dúas rodas nunha ruta de 10 quilómetros que partiu da praza do Mosteiro de Poio e percorreu parte do municipio, desde Campelo a Lourido, A Seca e A Reigoa, para rematar no complexo deportivo Miguel Anxo Pazos.