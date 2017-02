Luis Rocafort manterá en verán os seus dous carrís e terá dobre sentido

As obras chegan a Luís Rocafort, un dos principais viarios de Sanxenxo. A partir do 1 de marzo, a empresa adxudicataria de reforma iniciará os traballos de rehabilitación. E en relación a estes traballos, o Concello garantiu que a rúa manterá no verán os seus dous carrís de circulación e terá dobre sentido.

O goberno municipal sae así ao paso da denuncia do Partido Popular, que aseguraba que a rúa, un dos principais accesos a Silgar, só tería un único carril durante os meses estivais, o que complicaría o tráfico no municipio.

Estas obras inhabilitarán un dos carrís desde o 1 de marzo, para que a empresa poida traballar na humanización e reforma da marxe esquerda da estrada.

Os traballos paralizaranse totalmente desde o 15 de xuño ata o 10 de setembro para evitar que interfiran no tráfico rodado, intenso durante os meses de verán.

Durante esta época estival os usuarios desta estrada poderán xa gozar de beirarrúas e servizos renovados nunha marxe da mesma e os dous carrís habilitados para transitar. As obras retomaranse en setembro, para operar sobre a marxe dereita e concluirán en tres meses.

O goberno local pide a Telmo Martín que faga unha oposición "seria e responsable", que evite recorrer "á mentira e a difamación", algo que podería facer, ironizan "se non estivese fóra de Sanxenxo a maior parte do tempo".

OS POPULARES REITERAN A SÚA DENUNCIA

A pesar diso, o PP volveu a acusar ao Concello e á Deputación de tomar a decisión de deixar un carril cortado en Luís Rocafort durante este verán.

"Preguntámonos se isto foi o froito dun concurso para ver a quen se lle ocorre a peor idea posible ou é que en Sanxenxo, en lugar de mandar o alcalde, as decisións as toma o deputado provincial de mobilidade, do BNG", sinalan os populares.

O PP reclama que se deseñe a execución da reforma de maneira que o corte dun carril se faga a partir de setembro e avanzan que farán "todo o que estea na nosa man" para impedir estas restricións de tráfico neste viario.