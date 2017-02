As obras de Luís Rocafort comezarán o 1 de marzo e interromperanse no verán

Xacaranda CC BY-NC-SA México City

O deputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, e o alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, anunciaron que as obras de reforma da avenida Luís Rocafort empezarán o próximo 1 de marzo e interromperanse durante o verán.

Este venres adxudicarase esta obra á unión temporal de empresas composta por Nexia Infraestruturas SLU e asínaa Obras, Reformas e Saneamentos SLU, que arrincará os traballos pola marxe esquerda da rúa en sentido de subida desde o paseo de Silgar.

Na reunión celebrada este mércores entre o goberno local de Sanxenxo, o deputado e os técnicos acordouse dividir os 6 meses que a empresa estima ocuparalle a obra en dous partes para que, a partir do 15 de xuño, se poida interromper a humanización durante a tempada estival ata o 15 de setembro. Probablemente as obras requirirán a supresión dun carril de tráfico.

Substituír as palmeiras previstas no proxecto por 52 xacarandas

Outra das decisións tomadas na reunión foi substituír as palmeiras previstas no proxecto por 52 xacarandas, seguindo as recomendacións dos técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

O alcalde, Gonzalo Pita, destacou que esta reforma supoñerá un "punto de inflexión" para o concello de Sanxenxo xa que a humanización se acometerá cos criterios de seguridade e calidade marcados entre o concello e a Deputación, dándolle á vía unha prioridade peonil, renovando todos os servizos e canalizacións subterráneas e unha accesibilidade universal "para que algún ilustre visitante de Sanxenxo non teña problemas en pasear por esta rúa", chanceou Uxío Benítez nunha alusión velada ao rei emérito Juan Carlos I.