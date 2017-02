Telmo Martín recomenda ao tripartito de Sanxenxo "que fagan exame de conciencia e se poñan a traballar"

O goberno tripartito de Sanxenxo cumpriu 20 meses á fronte do Concello e o portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Telmo Martín, compareceu en rolda de prensa para lembrar que este foi "un prazo máis que suficiente para que cumpra cos seus compromisos".

"Que fagan exame de conciencia e se poñan a traballar", recomendoulles Telmo Martín e que "se deixen de culpar aos demáis dúas seus fracasos", engadiu.

O líder da oposición sinalou que en todo este tempo o goberno local foi "incapaz" de poñer a disposición da Xunta os terreos para a construción do novo colexio de Vilalonga, nin tampouco puxo "nin un só metro de rede de saneamento" para "botar a andar o Parque empresarial de Nantes".

Tamén enumerou outros proxectos "que seguen pendentes de comezar a facerse" como o aparcadoiro de Portonovo, o Pazo de Quintáns, o edificio cultural de Vilalonga, a estrada de Dorrón ou o arranxo de pistas no rural.

O PP tamén alertou dos problemas de tráfico que xerará a reforma da rúa Luís Rocafort ao suprimir un carril durante o verán.