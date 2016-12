Desconvocada a folga no servizo de recollida de lixos

Asamblea dos traballadores de Cespa-Ferrovial © Mónica Patxot

A asemblea de traballadores de Cespa.Ferrovial aprobou a desconvocatoria da folga de lixos prevista na cidade de Pontevedra desde o día de Nadal.

O persoal da concesionaria deste servizo municipal reuniuse este mércores ás 20.00 horas no salón de actos do edificio dos sindicatos e ratificou, cun só voto en contra, o preacordo alcanzado polo comité de empresa cos responsables da compañía, segundo informou o presidente do comité, Juan Carlos Corredoira.

A clave deste xiro nos acontecementos está na decisión de Cespa de retirar da mesa de negociación a súa intención de introducir no convenio a renuncia do cadro de persoal a reclamar a antigüidade acumulada durante os sucesivos contratos eventuais.