Yo soy de los que necesitan opio imaginativo y un poquito menos de realidad para ir tirando, cual boceto místico que no precisa ser visualizado por ningún ojo humano para saberse estrictamente perdurable.

Hay días en los que necesitamos una canción de los años setenta y una meseta repleta de tendederos con ropas de cien colores; tampoco está de más el vuelo llano de un sueño desahuciado y un ensanche de miras que haga las veces de telón de acero, fácilmente desplazable.

Hay noches en las que algunos espíritus sediciosos residen en las frías callejuelas de nuestra ciudad procurando un poco de candor o de justicia. En otras ocasiones la oscuridad nos hace habitar el paraje soñado por el poeta… hasta que el verso se convierte en un arma de doble filo e, irremediablemente, debemos impactar nuestra mirada en los poemarios del abandono útil, sosegado.

Yo soy de los que no manejan cómodamente su mente, de los que se dejan degenerar por la verdad de no tener ni puta idea (esa certeza que no se suele pronunciar por miedo a defraudar, molestar o por el qué dirán los que vegetan a tu lado en modo pasaba por aquí).

También soy uno que pasaba por aquí o simplemente se confundió de tártaro para obsequiar a quien quiera con un panfleto con ideas forasteras, logros de un pasado que a veces aseveramos que fue más propicio que el presente en el que ahora vivimos.

Lo cierto es que yo considero que he venido a colocar una rosa de sangre viva en la puerta del afecto que nunca será si todo continúa igual, si no rompemos con lo formal y reanudamos la marcha hacia lo esencial

(“Lo esencial es la vida, y debéis protegerla, purificarla, reforzarla, eliminar lo que la dificulta o la bloquea porque gracias a la vida obtendréis la salud, la belleza, el poder, la inteligencia, el amor y la verdadera riqueza”, expresaba el escritor O. M. Aivanhov).

Tú eres, yo soy, ellos son… si olvidamos esto, el juego de la vida jamás logrará volver a principiarse de manera equitativa, ya que todos poseemos un gran valor, más allá de lo que los que habitan en la cúspide de la pirámide nos quieran hacer sentir o pensar.