'Los vigilantes de la playa': Pensé que lo habíamos superado pero...

ATENCIÓN, LA SIGUIENTE ENTRADA PUEDE CONTENER LA PALABRA TETA REITERADAMENTE, ME DISCULPO DE ANTEMANO.

Y AHORA EN SERIO, ESTA ENTRADA ES UNA OPINIÓN PERSONAL Y CON ELLO NO PRETENDO OFENDER A NADIE, SOLO ES MI PUNTO DE VISTA, PIDO COMPRENSIÓN DE ANTEMANO.

Me disponía a perder demasiadas horas de mi tiempo buceando entre las chorradas de gatitos y frases profundas que se encuentran en mi muro de Facebook cuando me llamó la atención un GIF promocional del nuevo remake de 'Los vigilantes de la playa' que la Paramount estrena para esta primavera.

Primero quiero que penséis en los vigilantes de la playa y visualicéis mentalmente lo primero que os venga a la cabeza… Exacto, los rebotantes y turgentes pechos de Pamela Anderson a cámara lenta, y da igual si te van las tías como si no, ésta es la imagen que nos ha quedado grabada para el recuerdo de esta serie. Si lo situamos en el contexto de la época, los ya muy lejanos 90, no era algo que se saliera de lo común, pero hoy en día, que se siga utilizando el mismo argumento para promocionar una serie me parece sinceramente patético.

Solo hay que comparar los distintos GIFs promocionales (los cuáles podéis encontrar fácilmente en el perfil de la Paramount en Facebook), así un poco a bote pronto, el de Dwayne Johnson es tal que así:

Vemos a un machote en su trono listo para dar un golpe con su pene en pleno mar y rescatar a todas las pobres y desconsoladas mujeres de las playas de los Ángeles. POR FAVOR.

Y luego vemos a otra de las protagonistas de la película tal que así:

Eh, que puedes mirar, mírale bien todas las tetas porque para eso te ponemos a una ristra de mujeres con el canalillo asomando de una forma muy poco sutil, y si fuera solo una pues bueno, pero es que SON TODAS. Lo mejor para rematar y quizás compensar el grado de testosterona del que va impregnado este remake, se nos presenta a un personaje masculino así:

Eh, tranquilas locas feminazis, os ponemos a un chico rechonchito y graciosete para que veáis que no somos tan malos y que aceptamos a cualquier tipo de persona, pero oye tú no pintas un carajo y solo aparece para soltar alguna frase graciosilla de vez en cuando, ¿vale?

Para no tomar conclusiones precipitadas fui a investigar un poco más y me vi el trailer de la peli que por supuesto os lo dejo aquí abajo para que juzguéis por vosotros mismos:

En este vemos exactamente lo que reflejan los carteles, La Roca salvando mujeres que automáticamente quieren acostarse con él y ¡vaya!, un montón de culos y tetas (y si tal nos fijamos en que hay una tía pegada a ellos) que en realidad en el trailer no hacen otra cosa más que enseñar que, efectivamente, tienen dichas partes del cuerpo en plena forma, mientras que los tíos se pelean por ver quién tiene el cuello más ancho que el neumático de un tractor.

Con esto a que quiero llegar, si ha sido una técnica de provocación para animar a las furiosas masas de internet, váis por buen camino porque esto es canela en rama, si no, es muy triste que una película en estos días de cambios y reivindicaciones por el reconocimiento femenino, que me da igual que esté basada en la babosa serie de los 90 y ahí las tetas fueran imprescindibles, mantenga esas costumbres sexistas, vaamos, ¿¿es que no os ha quedado claro?? LAS MUJERES NO SOLO TIENEN QUE CORRER A CÁMARA LENTA EN UN BAÑADOR AJUSTADO.

(segue a ler no blog 'Mi semana de cine' clicando aquí)