Estrés pre-cine

Sí, es un nuevo término que me acabo de inventar, pero es que no sé a vosotros pero a mi estos días me va como anillo al dedo (a menos que hablemos del anillo único de Sauron, ese dudo que me relaje mucho). Como iba diciendo antes de ese pésimo e innecesario chiste, hay semanas que no son para uno, incluso meses que podrían perfectamente desaparecer de la faz de la tierra, pero es lo que toca vivir, las semanas estresantes, cabreantes e insoportables las tenemos todos, pero yo tengo una leve cura para eso y viendo de lo que trata este blog no es ningún rollo naturista de acupuntura ni cosas así.

Exacto, yo es que soy de ponerme una buena peli o una buena serie, pero no de esas que te lían más de lo necesario preguntándote el sentido de la vida, en absoluto, yo voy a las grandes perlas, a las obras maestras que ha parido Hollywood y que por supuesto relajan a uno, o por lo menos a mí sí, así que sin más dilación os muestro uno de mis mejores secretos:

HIGH SCHOOL MUSICAL O CUALQUIER PELÍCULA DE DISNEY CHANNEL

Y ahora es cuando la mitad de mis pocos lectores salen escopeteados, por favor queridos quedaos quietos donde estáis y atended, porque no es tan locura, soy una millenial, para muchos eso suena a chino, para otros sin duda es su forma de definirse y para la mayoría no les importa porque se han ido igualmente al leer la primera película; a ver, estas películas son sin duda la base de mi infancia, las primeras de las que yo fui fan ( aaish Zac Efron, cuando te darás cuenta de que estamos hechos el uno para el otro...) y de las cuales me permito preservar todas y cada una de las letras de las canciones porque sin duda me serán muy útiles en el futuro. Con esto lo que os quiero poner es un ejemplo de esas películas que os marcaron de pequeños, que os apasionaron (no tienen por qué ser malillas, podíais tener ya un gusto en películas admirables) aquellas que sin duda os arrancarán una sonrisa y os harán pensar que si en aquellos días tú podías ser feliz viendo estas chorradas, ¿por qué no ahora?

ORGULLO Y PREJUICIO

Eeeh, con esta no puede haber queja, es una maravilla (la de Keira Knightley, yo no apruebo otras versiones) pero esta es por diversas razones, primero porque su banda sonora es maravillosa y cuando oigo las primeras notas de piano ya estoy en una nube, segundo, porque los escenarios son completamente de ensueño y me recuerdan que dentro de poco llegan unas buenas y merecidas vacaciones, y por último, porque tiene uno de los mejores finales, el cual no pienso desvelar para aquellos rarunos que no la hayáis visto, pero puedo decir que a mi siempre me arranca alguna lagrimilla que eso sin duda ayuda a depurarse por dentro. Os dejo aquí abajo la que para mí es la mejor pieza de la banda sonora, para que os pique el gusanillo.

ALGUNA COMEDIA AMERICANA CHORRAS

JA! creísteis que la morralla había acabado, pero noup, si puedo defender una máxima en mi vida es que "tienes que ver una buena cantidad de pelis mierdosas en esta vida para poder apreciar de verdad una buena", así que cuando los días me superan y como bien os dije antes, no quiero argumentos que hagan que me replantee mi sitio en la tierra, quiero chorradas románticas, dramas adolescentes que se resolverían en dos segundos si no los hubiera escrito un mono borracho y cantidades ingentes de estereotipos, ejemplos: Chicas malas, 10 razones para odiarte, Clueless, algo de Lindsay Lohan...todo muy de los 90.

