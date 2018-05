Lupe Murillo: "Hace dos meses que me veía como equipo de Tercera. Para mí es una alegría"

Despois dunha tempada moi difícil, a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, respira aliviada coa permanencia lograda na última xornada da liga.

A dirixente recoñeceu tras o choque que "hace dos meses que me veía como equipo de Tercera", polo que "para mí es una alegría".

"Visto lo visto y contra quién hemos competido, los partidos complicados que hemos tenido y quiénes han descendido creo que al final no ha salido tan mal la cosa", sinalou Murillo, para quen "ha sido muy difícil esta temporada y probablemente porque ha habido mucha igualdad".

A máxima responsable do club granate recoñeceu ademais que "ha habido momentos donde no sabíamos estaba la clave", e pide agora uns días de descanso antes de "poder volver a empezar con muchas ganas".

LUISMI

Na sala de prensa compareceu Luismi coa satisfacción de lograr o obxectivo que lle pedían cando asumiu o cargo.

"El objetivo con el que empezamos era mantener el equipo, por desgracia hemos tenido que sufrir hasta el último día pero lo hemos conseguido", recoñeceu o técnico despois dun encontro no que "lo que queríamos era ganar y no depender de otros campos, desde el inicio fue nuestra intención y creo que se vio en el campo".

"Han sido jornadas duras, de mucha tensión, mucho nervio y por fin se ha podido soltar todo y disfrutar", sinalou en relación á alegría do plantel.

O que non quixo entrar a valorar é se se ve a próxima tempada no banco granate. "No estoy ni para pensar en eso ahora mismo, el objetivo era salvar al equipo, se ha conseguido y sinceramente ni me lo planteo en estos momentos", declarou.

EDU SOUSA

Pola súa banda o capitán do equipo, Edu Sousa, mostrouse moi contento polo logrado nunha tempada que "ha sido muy dura, muy difícil, ya no sólo por cuestiones deportivas".

"Si hay un equipo que sufre pero que al final consigue las cosas es este", explicou o gardameta aínda desde o terreo de xogo.

Edu sinalou ademais que "lo que pasó dentro durante todo el año sólo lo sabemos nosotros, sólo lo vamos a saber nosotros pero nos vamos de vacaciones con la conciencia bien tranquila y dejando al equipo donde nosotros creemos que se merece".