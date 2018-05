Salvados! O Pontevedra gaña con autoridade en Madrid (0-2)

Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © PontevedraViva Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra no Cerro del Espino © Mosrey Fotografía Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © PontevedraViva

Non fixo falta mirar de esguello a marcadores alleos. O Pontevedra dependía de si mesmo para certificar a permanencia e conseguiuno gañando con autoridade no Cerro del Espino ao Atlético de Madrid B, nun partido serio, no que os granates non cometeron nin un só erro, e mesmo puideron lograr máis goles. Álex González e David Añón conseguiron os tantos dun triunfo que salva a categoría, despois dunha tempada na que por momentos temeuse o peor.

O temido pozo da Terceira División xa non é máis que un pesadelo da que a familia granate espertou en terras madrileñas. E fíxoo sufrindo, pero gozando cun equipo que, curiosamente, na primeira parte da liga temía saír de Pasarón, pero acabou atopando lonxe do seu estadio a solución aos seus males.

Bo partido, mellor resultado e tarde de festa para equipo e afección, que viviron outra desas xornadas que quedarán no recordo do granatismo, celebrada polos case 300 incondicionais que arrouparon ao equipo en Madrid.

Desde o comezo viuse a un Pontevedra moi metido no partido, consciente do que había en xogo, tendo o balón e dominando territorialmente, cun primeiro aviso en disparo de Álex González, desde a frontal, aos tres minutos, que se marchou moi preto do poste.

Ben posicionados, os granates mandaban, aínda que as accións ofensivas chegaban a contagotas. Tentárono Álex Fernández e David Añón de lonxe, pero os seus disparos saíron desviados.

Aos poucos os colchoneiros empezaron a estirar as súas liñas e a inquietar á ata entón tranquila defensa granate, que sufría coa velocidade dos puntas branquivermellos, que deron o primeiro aviso aos 25 minutos, nun remate de Sergi, frouxo, que se foi ás mans de Edu.

Non tardaron en responder os de Luismi, que á media hora tentábano cun disparo de Álex Fernández que puxo a proba a Conde, xusto antes de que Nacho López realizase un cruzamento providencial, arroxándose ao chan para taponar un perigo remate de Salomón.

Ata que o Cerro del Espino fíxose aínda máis granate, estalando para celebrar o gol que adiantaba ao Pontevedra. Foi unha acción que comezou David Añón. Salvou Conde, cando parecía que o balón ía dentro, pero alí apareceu Álex González para aproveitar o rexeite e bater a meta madrileña.

O gol espertou aos locais, que reaccionaron con forza, obrigando ao Pontevedra a ceder metros e pasando a dominar, pero a súa actividade reduciuse a forzar lanzamentos de esquina, sen que Edu chegase a pasar apuros ata o descanso.

Os comezos do segundo tempo devolveron a un Pontevedra ansioso por sentenciar o partido canto antes. E puido facelo moi pronto, aos 48 minutos, cando un disparo de David Añón desde o bordo da área, dá nun defensa e termina contra o traveseiro da meta local.

Máis clara aínda foi a seguinte, tres minutos máis tarde, nun excelente centro de Álex González que rematou Berrocal só, no segundo pau, pero sen acertar a mandar o balón ao interior da meta madrileña.

Pero á terceira foi a vencida. O Pontevedra insistía e obtivo o premio que buscaba, tras un roubo de Álex Fernández que combinou con Mouriño ata chegar a David Añón. Sobre a frontal empalmó un disparo raso e axustado que, aínda que chegou a tocar o meta Conde, terminou no fondo da rede, provocando un novo estalido de xúbilo entre a afección pontevedresa, que non deixou de animar nin un instante.

Co vento a favor, o Pontevedra atopouse cómodo cedendo metros ao Atlético, coa intención de atopar espazos por diante, na mesma medida que se protexía das veloces puntas madrileños. E atopounos, tanto que as mellores ocasións volveron ser granates, especialmente unha dobre de Jorge, que estrelou os seus remates nas pernas de Conde (minuto 77), e outra do mesmo Jorge, nunha rápida contra con centro de Marcos Álvarez, que volveu rexeitar con moitos apuros o meta local.

Co Atlético incapaz de xerar unha soa ocasión nin de inquietar a Edu, aínda habería unha nova oportunidade de aumentar a conta, no engadido, cando Marcos Álvarez estrelou o seu remate nas pernas do porteiro local. Daba igual, o obxectivo estaba conseguido. Salvados na última xornada, pero sufrindo sabe mesmo mellor.

ATLÉTICO DE MADRID B (0): Conde; Solano (Ródenas, minuto 67), Rafa, Montoro, Tachi, Cristian Rodríguez, Arona (Nico, minuto 72), Tony Moya, Salomón (Juan Moreno, minuto 81), Jorge Ortiz e Sergi.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López, Jimmy, David Goldar, David Castro, Adrián León (Jesús Barbeito, minuto 79), Álex González, Álex Fernández, Berrocal, Mouriño (Jorge, minuto 72) e David Añón (Marcos Álvarez, minuto 67).

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Andalucía), auxiliado nas bandas por José María Sarmiento Millet e Rafael Domínguez Cervantes. Amoestou a Cristian Rodríguez e Sergi, no Atlético de Madrid B.

Goles: (0-1) Minuto 33: Álex González. (0-2) Minuto 56: David Añón.

Incidencias: Campo do Cerro del Espino (Majadahonda-Madrid). Uns 700 espectadores, deles máis de 300 chegados desde Pontevedra en dous autobuses e numerosos vehículos particulares.

Pantalla completa As imaxes do Atlético de Madrid B-Pontevedra Partido da Xornada 38 de Liga de Segunda B disputado no campo do Cerro del Espino entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © Mosrey Fotografía / PontevedraViva