O Tenis de Mesa Monte Porreiro, no seu mellor momento

Esta tempada vai camiño de converterse na mellor na historia do Tenis de Mesa Monte Porreiro, a teor do rendemento dos seus equipos na División de Honra, tanto masculina como feminina.

Os mozos teñen na súa man asegurar a súa presenza na pelexa polo ascenso á máxima categoría, a Superliga, máis se cabe tras o dobre triunfo a domicilio que lograron a fin de semana.

Os pontevedreses impuxéronse por un contundente 0-6 ao CD Tenis de Mesa Rivas cunha gran actuación de Horacio Cifuentes, Nacho Fernández e Nicolás Daniel Galvano, mentres que un día despois repetiron triunfo (2-4) ante ADTM Leganés coa actuación de Emilio García-Romeu, Wei Dong Shi e José Manuel Alcántara.

Con estes resultados, e aínda que con dous encontros máis que os seus rivais, o Monte Porreiro consolídase no liderado do Grupo 1 con 32 puntos, con 10 de vantaxe sobre o cuarto.

Tamén lle van ben as cousas ao equipo feminino, que despois dun mal inicio de tempada reaccionou nas últimas semanas. Así, a pesar de non xogar a pasada fin de semana, colocouse nunha cómoda quinta posición con 16 puntos, 8 por encima do descenso e a só 2 puntos do terceiro clasificado.