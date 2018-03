Triunfo para a tranquilidade do Ribadumia, empates de Arosa e Villalonga e derrota do Céltiga

Partido entre Compostela e Céltiga en San Lázaro © SD Compostela

Importante triunfo do Ribadumia, empates con distinto sabor e valor para Arosa e Villalonga e derrota mínima do Celtiga na súa visita o líder Compostela.

Volve gañar o Ribadumia despois de catro xornadas sen facelo e conségueo á conta dun Negreira que queda en zona de descenso, o que permite ao conxunto da Senra abrir un importante colchón de seguridade para garantirse a permanencia.

Os aurinegros impuxéronse con autoridade, inaugurando o marcador no primeiro tempo por medio de Hugo Soto.

Tras o descanso Josiño, ao transformar un penalti, subía o 2-0 ao marcador, pero o Negreira non se deu por vencido e reducía distancias pouco despois por medio de Adrián Quintairos.

A tranquilidade para o Ribadumia púxoa a falta de quince minutos Jonatan Somoza, co que o Ribadumia suma tres importantes puntos que lle consolidan na zona tranquila da táboa.

Consulta o acta do partido Ribadumia-Negreira nesta ligazón.

Fixo suar o Céltiga ao líder Compostela. Cunha excelente defensa, os insulares aguantaron firmes, pero non puideron neutralizar o gol de Primo, no primeiro tempo, que deu a vitoria ao equipo local.

Dominou o partido o Compostela, que foi superior, pero non estivo acertado no remate e só aproveitou unha acción, preto da media hora, cun balón que quedou solto dentro da área, rematado por Primo para facer o gol que daría a vitoria aos locais.

Puido ampliar a conta o equipo compostelán, ao dispoñer dun penalti cometido por Manu Táboas sobre Primo, aos 38 minutos, que o mesmo Primo desperdiciou, mandando o balón por encima do traveseiro.

Na segunda parte seguiu o dominio local, con ocasións e goles anulados a pares por fóra de xogo dos seus autores, Primo e Santi, pero o marcador non se movería e o Compostela mantivo a vantaxe sen grandes apuros.

Consulta o acta do partido Compostela-Céltiga nesta ligazón.

Nin contra dez puido o Villalonga, que polo menos rescatou un punto na Grela fronte a un Silva en horas baixas. Os coruñeses queixáronse amargamente da arbitraxe do vigués Rubén Estremadura Hernández, un colexiado afeito á polémica, que mostrou nada menos que 10 cartóns amarelos aos locais, por ningún ao conxunto visitante, expulsando por dobre amoestación a Kata, aos 33 minutos de partido.

Tras unha primeira parte sen goles, ao pouco de comezar a segunda o Silva, que chegaba ao choque con catro derrotas consecutivas, adiantábase no marcador cun gol de Terra.

Superada a hora de xogo Aarón Paredes empataba para o Vilallonga, pero 10 minutos máis tarde Cañi poñía de novo en vantaxe aos coruñeses.

Cando parecía que a vitoria quedaría na casa, a falta de dous minutos marcaba de novo Aarón Paredes, rescatando un punto insuficiente para un Villalonga que eleva a nada menos que 22 o número de xornadas sen coñecer a vitoria e afúndese aínda máis no fondo da táboa.

Consulta o acta do partido Silva-Villalonga nesta ligazón.

De poder gañar a estar a piques de perder. O Arosa dá por bo o empate no sempre complicado campo de Os Carrís, fronte a un necesitado Barbadás, que tivo a última no desconto, despois de que Sidibé lograse o empate dos arlequinados ao fío do tempo regulamentario.

Primeiros minutos de mando do Arosa, especialmente en accións a balón parado e cun disparo de Vitra que se estrelou no traveseiro, ata que Cabanyes fixo efectiva a "lei do ex" rematando un pase de Jordi para adiantar aos locais, pouco antes do descanso.

Na segunda parte mentres o Barbadás trataba de manter a súa vantaxe, o Arosa foise arriba con todo e dispuxo dun claro penalti de Quintairos a Sylla (minuto 70), que Anxo non acertou a transformar, detendo o meta local Ruí.

Pero o empeño arosista tivo premio no minuto 90, cando Sidibé rematou á media volta en posición de dianteiro centro. Aínda habería tempo para un último susto, cando Martín no engadido non acertou para dar a vitoria aos locais. Non sería xusto.

Consulta o acta do partido Barbadás-Arosa nesta ligazón.