O Céltiga non pode cun Barbadás en inferioridade (0-0)

Céltiga e Barbadás fixeron honra á súa condición, compartida co Villalonga, de ser os dous equipos menos goleadores da categoría, deixando o marcador sen movemento no partido que lles enfrontou no Salvador Otero, correspondente á xornada 29, que fora aprazado como consecuencia do temporal.

Mal resultado para ambos os equipos, para os ourensáns porque lles mantén en prazas de descenso directo, e para o equipo insular porque non conseguen escaparse das posicións que se poden ver afectadas por posibles arrastres provocados por descenso dos equipos galegos de Segunda B.

Pero se algún equipo ten que estar especialmente descontento coa repartición de puntos ese é o adestrado por Manolo Núñez, que xogou en superioridade nada menos que desde o minuto 10, ao ser expulsado o xogador visitante Marcos, con vermella directa.

Cun partido accidentado, sufrindo novamente os efectos do temporal de choiva e vento que obrigaron a parar o xogo no primeiro tempo durante máis de dez minutos, o Céltiga foi incapaz de aproveitar ese superioridade, ao non transformar as ocasións creadas, tendo que conformarse cun empate que non deixa contento a ninguén, aínda que aos visitantes sábelles a gloria tendo en conta as circunstancias.

Deste xeito, o Barbadás queda a catro puntos da salvación, mentres o Céltiga mantense a sete do descenso directo, pero só a tres dos posibles arrastres.

Consulta o acta do partido entre Céltiga e Barbadás nesta ligazón.