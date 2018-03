Reacciona tarde o Arosa, dá a sorpresa o Céltiga, desconto fatal para o Ribadumia e agonía do Villalonga

Paso atrás do Arosa na Magdalena, perdendo despois de 13 xornadas ante un rival directo, nun disputado partido no que os arlequinados reaccionaron tarde. Deu a sorpresa o Céltiga gañando en Barraña a un Boiro á deriva. Escapóuselle a vitoria ao Ribadumia no desconto, mentres o Villalonga segue de mal a peor e caeu fortemente goleado no Carballiño.

Foi mellor o Racing Villalbés na primeira parte, saíndo moi ambicioso e cunha forte presión arriba que dificultou a saída de balón dos de Jorge Otero. Froito dese dominio chegaba pronto o gol que abría o marcador (minuto 21), nun balón que controla Sergio Arias dentro da área, cedendo para José Varela, que rematou desde moi preto.

Os visitantes saíron mellor na segunda parte, pero víronse sorprendidos polo segundo tanto local, tamén obra de José Varela (minuto 54). Ese gol fixo dano ao Arosa, que tardou en reaccionar e non o fixo ata o último cuarto de hora, cun primeiro remate de Javi Pazos que se marchou preto do poste. O mesmo Javi Pazos abría a porta á esperanza dunha remontada, rematando un pase de Julio Rey (minuto 82), pero a pesar de envorcarse sobre a área local, o empate non chegou.

Consulta o acta do partido Racing Villalbés-Arosa nesta ligazón.

Vitoria de mérito do Céltiga, que se aproveitou da crise institucional do Boiro para dar a sorpresa en Barraña e sumar tres importantes puntos que lle permiten afastarse da "zona quente".

Os branquivermellos realizaron un excelente partido, serio e práctico en defensa e con ambición nas súas saídas ao ataque, aproveitando os nervios do equipo local. Un solitario gol conseguido por Javi, no primeiro minuto do segundo tempo, foi suficiente para que a vitoria fósese para A Illa.

Consulta o acta do partido Boiro-Céltiga nesta ligazón.

Acariñaba xa un importante triunfo o Ribadumia, pero no desconto viuse sorprendido polo vicecolista Noia, que lle deixou sen dous puntos na última xogada do partido.

Os aurinegros adiantáronse no minuto 23 cun gol de Hugo Soto e logo dispuxeron de varias ocasións que non aproveitaron para ampliar.

Pero o Noia non se rendeu e rescatou un punto no tempo engadido, cun tanto conseguido por John que deixaba xeada á afección da Senra.

Consulta o acta do partido Ribadumia-Noia nesta ligazón.

Segue coa súa agonía particular, cada vez máis dolorosa, o Villalonga, que regresa fortemente goleado do Carballiño, ante un Arenteiro que deixou sentenciado xa antes do descanso para logo aproveitar a debilidade defensiva dos celestes e ampliar a conta.

Sería un "ex" do Villalonga, Íker, quen abría a conta aos 36 minutos, cun gol que terminou coa tímida resistencia, afundindo aos visitantes, que encaixaron dous novos tantos en pouco máis dun minuto, conseguidos por Rubén Arce e Portela, tres goles en só oito minutos que falan por si sós da fraxilidade defensiva e moral dos celestes.

A segunda parte non tivo historia. O Arenteiro redondeaba o marcador con outros dous goles. Rubén Arce marcaba o cuarto aos 70 minutos e dez minutos máis tarde Marcos Vilachá pechaba o 5-0 definitivo.

Consulta o acta do partido Arenteiro-Villalonga nesta ligazón.