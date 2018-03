O Pontevedra tira da súa primeira unidade para buscar en Sagunto a final da Copa Federación

Os 90.152 euros de premio que recibirá o campión da Copa Federación son unha recompensa apetecible para o Pontevedra Club de Fútbol, que se atopa a só 90 minutos da final da competición.

Así o ve o club granate, que a pesar da súa complicada situación na liga metidos en postos de descenso e a ter que xogar o domingo un duelo en casa ante un rival directo, apenas reservará xogadores na volta da eliminatoria copeira que lle levará este mércores (19:00 horas) á localidade valenciana de Sagunto.

Luismi só deixar na cidade do Lérez a Jorge Hernández, Álex Fernández, Añón e aos lesionados Jimmy e Nacho. O resto da primeira unidade entrou na convocatoria para o duelo no Nou Camp de Morvedre xunto aos canteiráns Lezcano e Juan e Jesús Barbeito. Deles polo menos David Castro e Adrián León, sancionados en liga, apuntan ao once titular.

Desta forma a lista de 16 que viaxan a Valencia é a composta, ademais dos citados canteiráns, por: Edu, Anxo, Adrián León, David Castro, Prosi, Kevin, Marcos Álvarez, Álex González, Pibe, Iván Martín, Berrocal e Eder Díez.

Toda unha declaración da importancia que outorgan no Pontevedra á Copa Federación a estas alturas da partida, cun duelo por diante no que deberán defender a renda de 2 goles a 1 que lograron hai poucos días no Estadio Municipal de Pasarón ante un Atlético Saguntino que chega á cita nunha cómoda undécima posición da táboa no Grupo III da Segunda B pero tras un mes sen coñecer a vitoria.

Pese ao longo desprazamento previsto, este será máis cómodo do habitual xa que se realizará o mesmo mércores en avión en voo directo entre Santiago de Compostela e Valencia.

SUBVENCIÓN POLOS EQUIPOS DE CATEGORÍA XUVENIL

A Real Federación Galega de Fútbol repartirá 73.500 euros entre os clubs galegos con equipos nas categorías nacionais de idade xuvenil correspondentes á subvención por dereitos de televisión.

Por este concepto o Pontevedra recibirá 8.500 euros, 6.000 polo seu equipo xuvenil de División de Honra e 2.500 euros máis polo filial que actúa na Liga Nacional baixo a denominación de CD Lérez.