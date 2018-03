Empate xusto pero insuficiente para Coruxo e Pontevedra (1-1)

Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao © Coruxo FC

Coruxo e Pontevedra necesitaban gañar pero tiveron que conformarse cun punto insuficiente para sacarlles de apuros nun partido con dominio territorial dos vigueses, pero boas ocasións granates. Os de Luismi foron por diante cun gol de Éder desde o minuto 33, pero viron como se lles escapaba o triunfo a falta de cinco minutos, salvando polo menos o parcial entre ambos os equipos.

Empezou mellor o Pontevedra, pisando terreo local e encerrando ao Coruxo que non atopaba a forma de facerse co balón. Mouriño tivo unha primeira (e case única ocasión na primeira metade á marxe do gol para os granates) aos tres minutos, cun lanzamento de falta desde a frontal que se foi fóra, moi preto do poste.

Pero ese dominio visitante durou pouco e o Coruxo apoderouse do balón, aínda que sen crear excesivo perigo, máis que aquel que chegaba polos charcos formados en determinadas zonas do campo, que a punto estiveron de custarlle un susto a Goldar ante a presión de Mateo. Os de Rafa Sáez traducían o seu dominio en saques de esquina que non atopaban rematador, e tiveron dúas boas ocasións para adiantarse, case seguidas. Na primeira (minuto 22), Edu tivo que arroxarse aos pés de Silva, que gañara as costas aos centrais pontevedreses, para rexeitar o seu remate, e na segunda de novo o meta visitante interveu con acerto para salvar os disparos do mesmo Silva e de Juampa, este xa máis forzado.

Superada a media hora os de Luismi lograron por fin atravesar a liña central con criterio e curiosamente atoparon nun saque de esquina a solución á súa seca atacante. Álex Fernández puxo o balón en xogo, a defensa verde despexou moi curto, deixando o balón morto para que Éder metese a punteira, oportuno, batendo a Alberto.

O Coruxo acusou o gol, o que aproveitou o Pontevedra para alcanzar o descanso sen sobresaltos.

Obrigado polo marcador e a necesidade de gañar, o Coruxo foise arriba na segunda parte. Os de Rafa Sáez fixéronse co dominio, ante un Pontevedra que se entregaba a un exercicio de supervivencia, coa esperanza de sentenciar nalgunha contra. E púidoo facer por dúas veces. A máis clara nas botas de Mouriño (minuto 48), rematando de volea, pero demasiado centrado, o que permitiu a Alberto, ben colocado, evitar o tanto, e a segunda, como non, a balón parado, tras unha falta lanzada por Álex González (minuto 59) que rematou de cabeza Darío, en excelente posición, pero sen acertar a dirixila a portería.

O que veu despois foi un abafo constante do Coruxo, tan insistente como falto de profundidade. Dominio infrutuoso que apenas lle deu para crear unha gran ocasión (minuto 64) nun balón longo que atopou a Silva, favorecido polo inoportuno resbalón de Edú, pero que o meta visitante evitou reaccionando con acerto para desviar o disparo.

O Coruxo puxo no campo a toda a artillería, mentres os granates trataban de cortar o ritmo aproveitando para irse ao chan á menor oportunidade e alongando a súa incorporación. Os locais arriscaban deixando ocos atrás, que Mouriño non aproveitou nunha contra que finalizou cun disparo desviado, cando estaba en boa posición. Tamén puido facer dano o Coruxo por medio de Higón, que de novo atopouse con Edu.

Con todo, o estado do campo deixaría que fosen de novo as accións a balón parado as protagonistas, e se o Pontevedra marcou nun corner mal defendido, o Coruxo devolveríalle a moeda a falta de cinco minutos noutro no que Goldar non estivo acertado, despexando en curto e deixando o balón nos pés de Fernando, que sen oposición rematou contundentemente, mandando o balón á parte interior do traveseiro e ao fondo da portería, para desesperación dos granates, que xa acariñaban unha vitoria vital, pero tivéronse que conformar cun punto xusto, con resaibo amargo, e o consolo de inclinar a favor o parcial cos vigueses, para o caso dun posible empate final a puntos.

CORUXO FC (1): Alberto; Mella, Pablo García, Mario (Álex Arias, minuto 81), Campillo, Borja Yebra, Higón, Mateo (André, minuto 71), Fernando, Silva e Juampa (Juanito Bazo, minuto 56).

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López (Marcos Álvarez, minuto 68), David Castro, Goldar, Darío Flores, Adrián León, Mouriño, Álex Fernández (Kevin Presa, minuto 76), Éder, Jorge (Berrocal, minuto 84) e Álex González.

Árbitro: Fernando Román Román (Castela-León), auxiliado nas bandas por Rubén Díez Díez e Elena Peláez Arnillas. Amoestou a Mateo e Mario, no Coruxo, e a David Castro, Adrián León e Berrocal, no Pontevedra.

Goles: (0-1) Minuto 33: Éder. (1-1) Minuto 85: Fernando.

Incidencias: Campo de O Vao (Coruxo-Vigo). Uns 500 espectadores.