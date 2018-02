Así de mal está o céspede de Pasarón... e o toca mércores Copa

Estado do céspede de Pasarón tras o partido de liga ante o Fuenlabrada © Pontevedra CF SAD Estado do céspede de Pasarón © Pontevedra CF SAD

O estado do terreo de xogo do Estadio Municipal de Pasarón preocupa e moito no Pontevedra Club de Fútbol.

Se o céspede presentaba xa unha mala imaxe antes do encontro de liga ante o Fuenlabrada, tras ser sometido a un tratamento por parte dos operarios do club, tras o encontro a situación empeorou, a pesar de que afortunadamente a choiva non fixo acto de presenza.

As imaxes falan por si soas, coa superficie gravemente danada e irregular, e o mércores toca encontro de ida dos cuartos de final de Copa Federación.

No club pontevedrés vendo o pésimo estado actual do verde debido á incidencia das inclemencias meteorolóxicas e o efecto dos últimos partidos, solicitaron á Federación Española e ao seu rival en Copa o cambio de localización do encontro deste mércores 7 de febreiro, propoñendo como alternativa o campo de Mosteiro.

Con todo o Pontevedra atopouse a negativa do Escobedo cántabro, e ante a falta de acordo o choque mantense no Estadio Municipal de Pasarón.

O partido dará comezo a partir das 20:00 horas.