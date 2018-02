Tratamento para o maltreito céspede do Estadio Municipal de Pasarón

Tratamento con area no céspede de Pasarón © Mónica Patxot

As choivas e o inverno pasou factura ao céspede do Estadio Municipal de Pasarón, que se viu seriamente danado nas últimas semanas.

A auga caída nas últimas semanas unido aos dous encontros xogados en apenas tres días ante Cerceda e Burgos, en xornadas con chuvascos, afectaron ao estado do céspede, que presenta zonas con irregularidades e ausencia de herba.

Por iso, como cada inverno, e aproveitando as boas previsións meteorolóxicas desta semana, empregados do Pontevedra Club de Fútbol aproveitaron para iniciar un tratamento no terreo de xogo.

En concreto o pasado domingo 28 de xaneiro procedeuse a estender unha importante cantidade de area para tentar aposentar a terra e que, pasado o inverno, o campo poida volver lucir o mellor aspecto posible.

Durante toda a semana o céspede non se puido pisar, aproveitando que o primeiro equipo desenvolve os seus adestramentos agora no campo da Xunqueira, e non será ata o sábado cando se procederá a cortar a herba pensando no partido que os granates deben afrontar o domingo ante o líder da categoría, o Fuenlabrada.

Pese ao empeño posto polos empregados do club, espérase que o tratamento ofreza resultados a medio prazo, polo que o céspede aínda non estará en boas condicións para o partido de liga ante o conxunto madrileño.