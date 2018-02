O seguinte paso na recuperación granate, San Sebastián de los Reyes

Case unha volta enteira de competición acumula o Pontevedra sen conseguir vencer lonxe do seu estadio, unha volta que se cumprirá xustamente este domingo (12:00 horas) co duelo ante o San Sebastián de los Reyes no estadio de Matapiñonera.

Os granates queren dar un paso máis na súa recuperación tras o triunfo da última xornada ante o líder, e para eles deberán superar a un conxunto madrileño que marcha na décima posición.

Con todo, a pesar da súa cómoda posición con 34 puntos, o Sanse sufriu nas últimas semanas un cambio de adestrador tras a destitución de Alfredo Santaelena e a confirmación no posto ata final de tempada de Julio Algar. Con el no banco suma 4 dos 6 últimos puntos posibles.

A expedición do Pontevedra partiu á primeira hora deste sábado, con parada prevista no Campo do Doce da Escravitude para realizar a última sesión preparatoria, cunha convocatoria da que caen Marcos Álvarez por sanción e Kevin Presa por lesión, a pesar da súa melloría nos últimos días.

Desta forma a lista de 18 que se enfrontará ao San Sebastián de los Reyes compóñena: Edu, Anxo, Adrián León, Nacho López, David Castro, Jimmy, Goldar, Darío Flores, Prosi, Jorge Hernández, Mouriño, Álex Fernández, Álex González, Añón, Pibe, Iván Martín, Berrocal e Eder Díez.

O encontro será arbitrado polo colexiado vasco Jon Ander González Esteban.