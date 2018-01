Seis xogadores do Teucro, parte da Selección Galega no seu segundo amigable ante Arxentina

Por segunda vez en tres días Galicia e Arxentina víronse as caras nun encontro amigable, celebrado esta vez no Porriño e de novo con gran protagonismo para a Sociedad Deportiva Teucro.

O conxunto pontevedrés que milita na máxima categoría do balonmán nacional achegou ata sete xogadores ao encontro, seis deles con Galicia máis a presenza de Andrés Moyano no combinado do país suramericano. Ademais a selección autonómica estaba dirixida de novo polo técnico teucrista Quique Domínguez.

Sen xogadores do Cisne esta vez ante o inminente regreso de competición da División de Honra Prata, a representación pontevedresa correu a cargo de Lloria, Borja Méndez, Dani Hernández, Edu Moledo, Ángel Iglesias, Iván Fernández e Juan Quintas.

En canto ao choque, contou con dous partes ben diferenciadas. Na primeira metade a Irmandiña mantivo o tipo e logrou manter a igualada ata o descanso (14-14). Esa loita prolongouse 10 minutos máis no inicio do segundo acto (17-17), momento no que Galicia atascouse en ataque e Arxentina cun gran Schulz en portería lograba un parcial de 0-7 ao seu favor que resultaría definitivo, ampliando a renda ata o 21-30 final.

GALICIA (21): Lloria, Adrián Boullosa, Iván Fernández (3), Víctor Couceiro (2), David García (2), Manuel Martínez (2), Miguel Trigo, Borja Méndez (2), Román Pedreira, Dani Hernández (1), Alexandre Dacosta (3), Ángel Iglesias, Edu Moledo (1), Juan Quintás (4), Duarte Batán (1), Miguel Porto.

ARXENTINA (30): Matías Schulz, Leonel Maciel, Ignacio Pizarro (3), James Lewis Parker (2), Guillermo Fischer (6), Nicolás Bonanno (2), Julián Souto, Diego Simonet, Pablo Simonet (1), Manuel Crivelli (3), Andrés Moyano (3), Federico Pizarro, Pablo Vainstein, Santiago Baronetto (6), Lucas Moscariello (3), Gonzalo Carró (1).

Árbitros: Sergio Rodríguez e Alberto Rodríguez. Excluíron a Dani Hernández (2) por Galicia e a James Lewis Parker (2) e Guillermo Fischer (2) por Arxentina.

Marcador cada cinco minutos: 2-5, 5-7, 6-9, 9-11, 11-13, 14-14, descanso, 15-14, 17-17, 17-20, 17-24, 19-25, 21-30.