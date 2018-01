Bielorrusia, primeiro rival dos Hispanos no Torneo Internacional de España

Os Hispanos entran en escena. O Pavillón Municipal de Pontevedra acollerá este venres, a partir das sete da tarde, o debut da selección española de balonmán no XLIII Torneo Internacional de España, o memorial Domingo Bárcenas. O seu rival, Bielorrusia.

España completou o seu primeiro adestramento en pista en territorio galego cun adestramento no pavillón municipal do Porriño, coa única ausencia de Álex Dujshebaev que permaneceu á marxe do grupo por problemas estomacais.

O cántabro, en todo caso, xogará o partido ante Bielorrusia co que España arrancará esta cita previa ao Campionato de Europa de Croacia 2018.

España e Bielorrusia cruzaron os seus camiños sete veces, cun balance de cinco partidos gañados polo combinado español e dúas derrotas encaixadas.

Jordi Ribeira, preparador do combinado español, espera unha estrea moi dura xa que asegura que Bielorrusia "está en gran forma e dispón dun plantel que combina experiencia con mocidade, algúns deles en equipos importantes de Europa, e practican un balonmán moi rápido, ao contragolpe".

Ribeira, con todo, apunta que o equipo "está con ganas de empezar, temos tres partidos importantes por diante, fundamentais para saber en que nivel estamos desde un principio, saber que cousas puír e levar á competición" e que, segundo o técnico, deben servir para chegar "da mellor forma posible" a Croacia.

O encontro, o primeiro dos dous que España xogará en Pontevedra, espertou unha gran expectación e espérase unha gran entrada no Municipal, a pesar de que o partido será televisado por Teledeporte.