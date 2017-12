O Marcón segue a súa escalada e o Unión Grove dispárase na táboa de Preferente

Valiosa remontada do Marcón Atlético a domicilio, no campo do Nogueira de Ramuín (1-2), que lle mantén á alza na clasificación de Preferente e faille distanciarse da zona de descenso.

O equipo pontevedrés aproveitou a expulsión da local Jota á media hora de xogo para remontar un choque que se lle complicou uns minutos antes co tanto Esteban.

Iván antes do descanso poñía o empate no marcador, e no segundo acto o Marcón buscou o segundo gol ata que o conseguiu no 71 por medio de Valiñas.

Tres puntos que sitúan aos de Borja Burgos na décimo terceira posición con 20 puntos.

Consulta a acta do Nogueira de Ramuín-Marcón Atlético.

Está de doce o Unión Grove, que co seu terceiro triunfo en catro xornadas colocouse en praza de ascenso directo, segundo aínda que cun encontro máis que os seus perseguidores.

O cadro meco impúxose con solvencia no campo do Ribeiro (0-2) nun encontro cun nome propio, o de Dieguito.

O dianteiro anotou os dous tantos do choque, nos minutos 43 e 58, materializando o bo facer do seu equipo para asegurar os tres puntos en xogo.

Consulta a acta do Ribeiro-Unión Grove.

Oportunidade perdida do Xuventú Sanxenxo para consolidarse na segunda praza ao empatar en Baltar de Arriba ante un rival directo, a UD Ourense (2-2).

Os amarelos adiantáronse no marcador e gozaron de dous goles de vantaxe, pero non foron capaces de aguantar o resultado cedendo o empate final.

Hugo no minuto 23 e Álex Corrales no 31 encarrilaban o partido na primeira metade, pero todo cambiou tras o descanso e o equipo visitante foi ao ataque para terminar igualando en apenas tres minutos, do 75 ao 78.

Con este resultado o Xuventú Sanxenxo cae á quinta posición con 33 puntos.

Consulta a acta do Xuventú Sanxenxo-UD Ourense.

Non tivo recompensa o esforzo do Campo Lameiro no complicado campo do Bande (2-0) encaixando unha derrota que lle deixa con 18 puntos a só tres do descenso.

Os verdes plantaron cara ao seu rival nunha competida primeira metade, pero xusto antes do descanso o Bande conseguiu adiantarse no marcador.

Foi un duro golpe que se viu referendado no ecuador da segunda parte cun penalti que supuxo o definitivo 2-0 e acabou coas esperanzas de puntuar do Campo Lameiro.

Consulta a acta do Bande-Campo Lameiro.

Segunda derrota consecutiva na liga do Beluso, que cedeu por un apertado 2-1 no campo do Moaña.

Foi un encontro moi igualado que se terminou decidindo no tramo final cando os de Bueu xogaban en inferioridade pola expulsión de Nacho Soage.

Tras a expuslió chegou o primeiro tanto local de penalti, no 72, pero o Beluso reaccionou e tamén desde os once metros lograba empatar o partido a falta de 10 para o final.

A alegría con todo durou pouco e o Moaña un minuto despois puxo o definitivo 2-1 no marcador.

Coa derrota o Beluso queda na décima posición con 22 puntos.

Consulta a acta do Moaña-Beluso.