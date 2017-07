A natación galega é cousa do Galaico

Unha vez máis o Club Natación Galaico demostrou ser, neste momento, o mellor club galego ao arrasar no Campionato Galego de Verán celebrado no Complexo Deportivo Rías do Sur.

Os pontevedreses fixéronse polo título por equipos nas tres categorías: absoluta, junior e infantil. Ademais foron o mellor equipo en categoría absoluta tanto masculina como feminina.

Despois de catro días de competición na piscina olímpica de Pontemuíños, o Galaico concluíu este domingo cun total de 1.221 puntos na máxima categoría, dobrando mesmo ao segundo clasificado, o Pabellón Ourense (608 puntos), e sendo terceiro eo CN Riveira (543,5 puntos).

En idade junior o club pontevedrés dominou con 591 puntos, superando a Portamiña de Lugo (530 puntos) e CN Liceo (512 puntos), mentres na categoría infantil acumularon 504,5 puntos para vencer a Club del Mar (479,5 puntos) e Portamiña (413,5)

Durante todo o campionato puido verse a moitos nadadores mellorar as súas marcas e mesmo se rexistrou algún record galego. Un deles foi a remuda 4x100 libre do Galaico, que estableceu un tempo de 3:54.86 con Antía García, Clara Otero, Bea Gómez e Águeda Cons como relevistas.

Todo un reforzo ao traballo do club pontevedrés antes de afrontar durante o resto do verán os diferentes campionatos nacionais.