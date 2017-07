VÍDEO.- Cálido recibimento a Águeda Cons tras as súas tres medallas no Europeo Junior de natación

Recibimento a Águeda Cons tras conseguir tres medallas no Europeo Junior de natación © Mónica Patxot

Familiares, amigos, compañeiros do Club Natación Galaico, directivos do club e ata a concelleira de Deportes, Anxos Riveiro, acudiron este luns á estación de tren de Pontevedra para dar un cálido e merecido recibimento a Águeda Cons, tripla subcampioa de Europa junior de natación.

A deportista pontevedresa emocionouse ante as mostras de agarimo que "non esperaba" despois de conseguir en Israel tres medallas de prata nas tres probas individuais que disputou: os 400, 800 e 1.500 libre. Ademais a remuda 4x200 español do que formaba parte rozou o podio concluíndo na cuarta posición.

Aínda por riba Águeda rebaixou sensiblente a súa mellor marca persoal nas tres distancias individuais establecendo incluso un novo record absoluto no 400 libre (4:10.13), arrebatando tal honra á olímpica María Vilas.

"La verdad que ha ido muchísimo mejor de lo que me esperaba. Mejores marcas, ambiente, picina, todo", sinalou á súa chegada á estación, recoñecendo que esperaba rebaixar os seus tempos "pero tanto tampoco" e que estas medallas, xunto á lograda o pasado ano por equipos no Europeo de Augas Abertas, son o mellor recordo déixanlle.

En todo caso, aos seus 16 anos e convertida xa por dereito propio nunha das grandes promesas da natación nacional, Águeda Cons non se conforma e mira xa con ambición ao que será o seu gran reto da tempada, o Campionato do Mundo Junior que se celebrará a finais de agosto en Indianápolis (EEUU).

Antes, do 6 ao 9 de xullo, competirá ademais no Campionato Galego que o seu club, o Natación Galaico, organiza na piscina olímpica de Pontemuiños.