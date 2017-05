Pontevedra B certifica a permanencia e o Campo Lameiro consegue un histórico ascenso

Partido entre Pontevedra B e Sporting Guardés en Príncipe Felipe © PontevedraViva Partido entre Pontevedra B e Sporting Guardés en Príncipe Felipe © PontevedraViva Partido entre Pontevedra B e Sporting Guardés en Príncipe Felipe © PontevedraViva

Fin ao sufrimento dunha tempada na que o Pontevedra B estivo moi preto do abismo durante gran parte da mesma. O filial granate logrou tres puntos que practicamente lle garanten a permanencia, salvo que unha carambola pouco menos que imposible, lévelle a estar implicado en arrastres que pasarían porque nada menos que catro equipos (Juvenil, Mos, Gran Peña e Domaio) gañen na última xornada e non o fagan os de Tonete, coa particularidade de que os tres últimos citados xogarán fronte a Marcón e Amanecer, que se estarán disputando unha praza de ascenso e o xa ascendido Campo Lameiro .

O filial xogou un bo partido, superando de principio a fin a un Sporting Guardés que apenas inquietou máis que polo curto do marcador. Os homes de Tonete dominaron por completo, creando numerosas oportunidades para pechar o resultado sen ter que sufrir ata o final.

Da man dun brillante Abrahan, e a pesar da baixa por acumulación de cartóns do seu goleador Ramón, os granates deberon retirarse ao descanso co partido case resolto, pero non sería ata pouco antes da hora de xogo cando por fin conseguirían facer saltar a ordenada defensa guardesa. Foi precisamente un gran pase interior de Abrahan para Richi, que o extremo resolveu con extraordinaria calidade e sangue frío, picando o balón sobre a saída do porteiro visitante.

Logo houbo ocasións para bastante máis, mentres o Sporting Guardés apenas conseguía sequera superar a divisoria ata os últimos minutos, nos que a defensa local non perdeu os nervios para asegurar tres puntos que deben darlles a permanencia, como así o celebraron xogadores e afección.

Consulta aquí o acta do partido Pontevedra B-Sporting Guardés.

O do Campo Lameiro é histórico. Un modesto que realizou unha tempada exemplar e que por primeira vez consegue ascender a Rexional Preferente. Fíxoo tras gañar con solvencia en Ponteareas a un Juvenil que se viu superado en todo momento.

Acompañado dunha numerosa afección, o Campo Lameiro abría pronto o marcador cun gol de Fran que servía para dar tranquilidade aos seus.

Co marcador a favor, os visitantes souberon controlar o partido ata que pouco antes do descanso Fer conseguía o 2-0 que poñía o ascenso en bandexa.

O mesmo Fer pechaba a conta cun terceiro tanto no minuto 74, facendo que a alegría se desbordase.

Consulta aquí o acta do partido Juvenil-Campo Lameiro.