Punto que vale o campionato para o Marcón. Beluso tamén ascende. Amanecer queda ás portas

Final de liga apaixonante, con suspense e un certo punto de rocambolesco. Cuádruplo empate a puntos na cabeza da táboa que finalmente dan o título case de rebote e de forma inesperada ao Marcón Atlético, que tan só puido empatar no Carrasco contra o Mos, pero que se viu beneficiado da inesperada derrota no seu feudo do xa ascendido Campo Lameiro, mentres o Beluso sacaba tallada da situación, deixando ao Amanecer do Grove co mel nos beizos.

Foi unha tarde tensa, na que calquera cousa puido pasar e na que mesmo se produciron celebracións anticipadas por mala interpretación dos resultados producidos. De feito Campo Lameiro celebrou un título que acabou en Marcón, onde os nervios fixeron temer polo ascenso e suspender uns minutos o festexo para confirmar da mesma Federación Galega que eran eles os campións.

Máis duro resultou para o Amanecer, que celebrou o ascenso goleando ao Domaio, para decatarse inmediatamente que tal ascenso ía parar a un Beluso que vencía a domicilio ao Candeán, deixando aos de San Vicente do Mar co mel nos beizos e fóra dos tres primeiros postos.

Por abaixo, o Pontevedra B sacaba un punto de San Esteban de Beade, para manter a súa décimo terceira posición, que deberia deixarlle a salvo de calquera arrastre.

O ocorrido no Carrasco foi da esperanza á euforia, pasando pola preocupación ao ver que o equipo de Amador Cabaleiro non tiña a súa tarde, agarrotado polos nervios. Cunha gran entrada nas bancadas, os locais atopáronse cun Mos que non se xogaba nada, pero que expuxo un partido incómodo e que mesmo puido amargar do todo a festa prevista levándose os tres puntos.

Os porriñeses de feito avisaron xa no primeiro minuto, obrigando a Álvaro a empregarse a fondo para evitar o gol. A envergadura dos centrais visitantes creaba moitas dificultades para a defensa das accións a balón parado e Aldair era un pesadelo para a zaga branca.

Dubidaba o Marcón entre defender un empate que lle valía ou irse a buscar a vitoria que lle garantía o ascenso e nesa dúbida o equipo perdíase, desconectado o centro do campo da punta, onde Sapi non recibía apoios. A mellor e case única ocasión local viría aos 12 minutos, pero Sieiro mandou alto un balón solto na área.

Tras o descanso o Marcón saíu un pouco máis elevado, pisando con maior decisión o campo contrario. Aos 50 minutos tivo a súa mellor ocasión para abrir o marcador, nun dobre remate de Racha, que evitou providencial David Vilas.

Despois o árbitro perdoaría unha clara segunda amarela ao lateral visitante Emilio, entre as protestas do público, e o partido foi morrendo entre as múltiples interrupcións do xogo, co Mos tentando que o partido tivese o menor ritmo posible, e os tímidos achegamentos, cada vez máis esporádicos do Marcón, sempre coa angustia de que un gol rival podía deixarlles fora.

Ao final houbo festa. Primeiro con certas dúbidas, logo ao grande cando se confirmou oficialmente que o empate non só daba o ascenso, sinó tamén o título de campións de liga. O Marcón regresa a Preferente un ano despois.

Poida que fosen os festexos dun ascenso anticipado, pero o certo é que o Campo Lameiro, que quería rubricar ante os seus ese histórico ascenso coa consecución do título, viu como este escapábaselle ao caer na Chanciña fronte á Gran Peña.

Os vigueses adiantáronse con dous goles logrados ao final da primeira parte e comezos da segunda, obra de Javier e David, que fixeron inútil o tanto conseguido por Fer nos últimos minutos.

Non dependían de si mesmos, pero atopáronse co ascenso. O Beluso gañou en Candeán e o cuádruplo empate deulle a terceira praza de ascenso.

Richi foi o autor dun gol histórico para o modesto equipo buenense, cando aínda non se cumprira a hora de xogo. Logo tocou aguantar o resultado, esperando as noticias que chegaban dos restantes campos que desataron a euforia nos de Bueu.

A decepción da xornada e da tempada foi para o Amanecer. De nada serviulle golear ao Domaio xa que o cuádruplo empate situoulle como cuarto clasificado fóra dos postos de ascenso.

Os de San Vicente do Mar resolveron o seu compromiso pola vía rápida, aproveitando que o seu rival quedou aos 18 minutos cun home menos ao ser expulsado o seu porteiro Diego. Antes xa marcara Suso Vidal, e logo completaron o resultado Dani Arosa (de penalti), Breixo e Jorge Asperez.

Partido bronco en San Esteban de Beade para o Pontevedra B, que sufriu para arrincar un meritorio punto a pesar de xogar en inferioridade desde o minuto 55 por expulsión de Brais.

Os locais adiantábanse precisamente nesa xogada, ao transformar Carlos Cora o penalti que custou a expulsión do central granate, pero Ramón empataba pouco despois, para dar paso a uns minutos finais nos que os nervios provocaron as expulsións de dous xogadores locais.

