Frustrante fin de semana de competición para o Froiz

César Neira durante o Campionato do Mundo de Ciclismo Adaptado en Pista © Real Federación Española de Ciclismo

Iniciaba con moitas esperanzas o Grupo Deportivo Supermercados Froiz a Copa de España Elite e Sub-23, pero despois de dúas probas puntuables o rendemento do equipo non foi o esperado.

Na Aiztondo Klasikoa, celebrada este domingo no País Vasco, os ciclistas do equipo pontevedrés estiveron lonxe da cabeza, nunha carreira marcada pola choiva no seu inicio.

O Froiz viuse sorprendido por un movemento dos grandes favoritos, que quixeron evitar riscos coa estrada mollada e marcharon nunha escapada de 17 corredores sen presenza da escuadra alimenticia.

Entre eles estaba Gonzalo Serrano (Caja Rural), vencedor no Circuíto do Guadiana e que repetiu triunfo para consolidar o seu liderado na Copa de España ao impoñerse a Antonio Jesús Soto (Lizarte), con quen marchou a 23 de meta na dura ascensión de Sarasola.

O primeiro corredor do Froiz na liña de meta foi Martín Bouzas, no posto 25, a 4 minutos e 10 segundos do vencedor.

CÉSAR NEIRA ROZA O PODIO NO MUNDIAL ADAPTADO

Outras das citas importantes da fin de semana para o Froiz era o Campionato do Mundo de Ciclismo en Pista Adaptado que se celebraba en Los Ángeles (Estado Unidos) coa presenza dun dos seus deportistas, César Neira.

O deportista do equipo pontevedrés rozou o podio na proba de persecución MC4. Clasificouse para a pelexa polo bronce pero quedou finalmente a dous segundos do ruso Sergei Pudov finalizando en cuarto lugar. Ademais Neira competiu na proba do quilómetro sendo noveno na súa categoría.

PEDRO MERINO, SEGUNDO EN TOLEDO

A mellor actuación do fin de semana foi a de Pedro Merino no XXXVII Trofeo de Olías del Rey, en Toledo. O ciclista do Froiz pelexou ata o final polo triunfo cedendo ao sprint ante Mario Carrasco (Gsport Valencia).