Segunda oportunidade na Copa de España para o Froiz

Martín Bouzas, na concentración de pretempada do Froiz 2017 © Mónica Patxot

Despois dun inicio de competición agridoce, o Grupo Deportivo Supermercados Froiz encara a segunda cita puntuable da Copa de España Elite e Sub-23 con ganas de reivindicarse.

Faino ademais nunha proba con maior carga montañosa que a da estrea en Estremadura, un perfil que adapta mellor ás condicións dos seus ciclistas.

O equipo pontevedrés estará presente este domingo, día 5 de marzo, na XIV Aiztondo Klasikoa, carreira de 136,3 quilómetros de percorrido que se diputa no País Vasco e que contará cunha primeira metade chaira e unha segunda con seis pasos polo alto de Aduna e unha subida máis esixente, o alto de Sarasola, con ramplas do ata o 20% de desnivel, a só 13 quilómetros de meta.

O Froiz acudirá á cita cunha única variante no seu equipo, obrigada polas molestias físicas de David González. No seu lugar entre no equipo Aarón Mariño, completando a formación alimenticia Alejandro Regueiro, Antonio Portela, Ángel De Julián, Leonel Coutinho, Martín Bouzas e Martín Lestido.

MUNDIAL DE CICLISMO ADAPTADO

Outra importante cita na que o Supermercados Froiz terá representación esta fin de semana, entre o venres 3 e o domingo 5, é o Campionato do Mundo de Ciclismo Adaptado en Pista, no que participará César Neira.

A competición celebrarase na localidade estadounidense de Los Ángeles, con Neira inscrito en tres probas na categoría de C1 e con opción de podio: o quilómetro, persecución individual e o 'scrach'.