A porta pechada non detén a bo Marcón, que vence ao Chaín e axexa o liderado

Importante triunfo do Marcón Atlético ante un rival directo polo ascenso como o Chaín (3-2), nun choque disputado a porta pechada pola sanción imposta no seu día ao club por insultos racistas dalgúns afeccionados.

Pese ao castigo, un grupo de seguidores seguiron o encontro desde as zonas elevadas que rodean o campo do Carrasco.

Sapi foi o heroe do encontro para os locais con dous goles, o segundo a só cinco minutos do final que certificaba unha remontada que lles devolve a segunda praza e colócalles a só un punto do líder, Beluso.

O choque foi tremendamente disputado. O propio Sapi foi o encargado de inaugurar o marcador superando ao porteiro cunha vaselina, aos 23 minutos, pero á media hora o Chaín igualaba á saída dun corner.

Tras o descanso un penalti de Marcos puxo o partido costa arriba para o Marcón, que se envorcou en ataque e viuse favorecido pouco despois pola expulsión dun xogador visitantes. Desde entón os de Luís Oliveira asediaron ao Chaín ata que Berto, no 70, lograba o empate e Sapi completaba despois a remontada.

Dura derrota do Pontevedra B na casa, que rompe a dinámica positiva que traía o equipo desde a chegada de Tonete ao banco.

O filial caeu goleado (0-3) ante o Umia, nun duelo que se empezou a decantar á media hora cun gol de Pablo Porta e quedou encarrilado antes do descanso co 0-2. O segundo tanto fixo moito dano aos granates, que no 63 encaixaron o terceiro tanto.

O Pontevedra B queda coa derrota na décimo sexta praza con 20 puntos.

