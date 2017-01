Un partido a porta pechada e multa económica ao Marcón por insultos racistas dalgúns dos seus afeccionados

O Comité de Competición da Federación Galega de Fútbol castigou ao Marcón Atlético cunha multa económica de 301 euros e a celebración dun partido a porta pechada tras o comportamento dalgúns dos seus afeccionados no choque do pasado domingo ante o San Martín de Vilaxoán, correspondente ao campionato de liga de Primeira Rexional.

O colexiado do encontro recolleu no acta que "durante o primeiro tempo escoitáronse algúns insultos racistas dunha pequena parte da afección" dirixidas ao xogador visitante Carlos Sánchez. Segundo o testemuño do árbitro pronunciáronse descualificacións como "negro de mierda", "mono" ou "vete para Melilla".

A rápida reacción do Marcón, que non só inmediatamente condenou este comportamento senón que utilizou a megafonía para pedir que cesasen os insultos e mesmo se dirixiu directamente aos seguidores na bancada, evitou unha sanción maior.

De feito a sanción é a mínima que estipula o regulamento para estes casos "en atención á reacción do club local", que logrou "que as manifestacións cesasen máis tarde", explica no seu fallo do Comité de Competición.

O Marcón Atlético cumprirá o castigo no seu próximo partido como local no Carrasco, previsto para o domingo 29 de xaneiro ante o Chaín, terceiro clasificado da liga e rival directo polo ascenso.