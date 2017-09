Oito obras compoñen unha nova edición de Ponteatro

Volve un dos clásicos dentro da programación cultural anual da cidade, o ciclo teatral Ponteatro.

Ata oito representacións compoñen un cartel que "cada vez é maís difícil de escoller", recoñece a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, nun repaso ao mellor da escena teatral galega.

"Desde o máis contemporáneo ao máis tradicional" pasará polo escenario do Teatro Principal durante seis xoves (21:00 horas) ata o final de ano e dous 'venres golfos', con sesións que arrincarán ás 23:59 horas.

A programación do ciclo Ponteatro é a seguinte:

5 outubro . 21.00 horas. Voaxa e Carmín, de Butaca Zero. Conta a vida das Marías de Compostela, interpretada por Mabel Rivera e Belén Constenla.

. 21.00 horas. Voaxa e Carmín, de Butaca Zero. Conta a vida das Marías de Compostela, interpretada por Mabel Rivera e Belén Constenla. 26 outubro . 21.00 horas. A cabeza do dragón, de Excéntricas. Produción teatral sobre a versión en galego da obra de Valle-Inclán, dirixida por Quico Cadaval.

. 21.00 horas. A cabeza do dragón, de Excéntricas. Produción teatral sobre a versión en galego da obra de Valle-Inclán, dirixida por Quico Cadaval. 27 outubro . 23.59 horas. Venres Golfo. Desconexión, de Xurxo Cortázar. Espectáculo do actor pontevedrés, dirixido por Santi Cortegoso, un texto cómico e ácido.

. 23.59 horas. Venres Golfo. Desconexión, de Xurxo Cortázar. Espectáculo do actor pontevedrés, dirixido por Santi Cortegoso, un texto cómico e ácido. 9 novembro . 21.00 horas. Elisa e Marcela, de A Panadería. Conta a historia destas dúas mulleres que en 1901 casaron na igrexa de San Xurxo na Coruña.

. 21.00 horas. Elisa e Marcela, de A Panadería. Conta a historia destas dúas mulleres que en 1901 casaron na igrexa de San Xurxo na Coruña. 16 novembro . 21.00 horas. A nova de Don Quixote, de EME2. Esta montaxe ofrece as andanzas do personaxe da universal obra de Cervantes en galego.

. 21.00 horas. A nova de Don Quixote, de EME2. Esta montaxe ofrece as andanzas do personaxe da universal obra de Cervantes en galego. 24 novembro . 23.59 horas. Venres Golfo: Calypso, de Voadora.

. 23.59 horas. Venres Golfo: Calypso, de Voadora. 7 decembro . 21.00 horas. Resaca, de Ilmaquinario Teatro. Ofrece unha dramaturxia de creación colectiva próxima ás premisas do teatro documental.

. 21.00 horas. Resaca, de Ilmaquinario Teatro. Ofrece unha dramaturxia de creación colectiva próxima ás premisas do teatro documental. 14 decembro. 21.00 horas. A canción do elefante, de Redrum, con Ernesto Chao. Esta obra conta a historia dun paciente psiquiátrico obsesionado cos elefantes.

Destas obras, A cabeza do dragón e A noiva de Don Quixote contarán ademais unha sesión concertada para público escolar.

As entradas para todas as representacións poden adquirirse xa a través de www.ataquilla.com a un prezo de 8 euros por sesión, mentres o abono para todo o ciclo terá un custo de 48 euros. Para parados, estudantes e xubilados as entradas valerán 4 euros e os abonos 32 euros.