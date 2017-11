Ponteatro descobre a historia de 'A noiva de Don Quixote'

A compañía Eme2 foi protagonista este xoves dunha nova xornada do ciclo Ponteatro, no Teatro Principal de Pontevedra.

En dobre sesión, para público escolar en horario matinal e o habitual pase das 21:00 horas, representouse a obra 'A noiva de Don Quixote', baixo a dirección de José Carlos García.

A obra recrea o universo imaxinado por Cervantes para contar as esperanzas de Dulcinea do Toboso de casar "como Deus manda" tras a morte de Don Quixote, unha empresa complicada cando "en realidade chámaste Aldonza Lorenzo, non es dama, nova nin bela, e traballas de camareira nun mesón cervantino, preto da autovía, nalgún lugar da Mancha", reza a sinopse do espectáculo.

Humor ou ironía nun tecto que desvela aos espectador acontecementos que en realidade non aparecen na popular obra literaria sobre o fidalgo.

'A Noiva de Don Quixote' protagonizou a quinta cita de Ponteatro, que regresará ao Principal o próximo 24 de novembro co segundo dos seus 'venres golfos' da man da obra Calypso, de Voadora.