O remate dos traballos no xacemento da Lanzada dá paso aos do Monte do Castro

Xacemento da Lanzada © Deputación de Pontevedra

O equipo de arqueoloxía da Deputación de Pontevedra iniciará nos próximos días os traballos de conservación e restauración do xacemento de Monte do Castro, en Ribadumia. As intervencións, que se estenderán ao longo dos próximos catro meses, centraranse na realización de traballos en tres zonas escavadas pero non consolidadas destes restos arqueolóxicos, localizadas en diferentes áreas do xacemento: a croa, a entrada Norte e a muralla, o que supón unha intervención nunha superficie total de 2.800 metros cadrados.

O grupo de traballo responsable das obras está formado por 17 persoas: tres arqueólogos, dúas restauradoras e doce auxiliares de restauración e arqueoloxía, que realizarán traballos de conservación e restauración, así como pequenas rectificacións que quedaron pendentes na Fase III. Ao igual que noutros xacementos xestionados pola Deputación de Pontevedra como o da Lanzada, Castro de Alobre ou Santa Trega, as intervencións serán abertas ao público e organizaranse visitas guiadas xestionadas polo concello de Ribadumia.

No xacemento do Monte do Castro xa están documentadas máis de 100.000 pezas arqueolóxicas, algunha delas únicas no Noroeste da Península Ibérica como por exemplo un gran caldeiro de bronce, unha fíbula ou peza metálica utilizada na antigüidade para unir ou suxeitar algunha das pezas que compuñan o vestido con forma de leóns e unha cerámica votiva decorada, todos eles expostos no Museo Provincial de Pontevedra

FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DA LANZADA

O equipo da Deputación acaba de rematar a Fase III da intervención do xacemento da Lanzada, que comezou a executarse o pasado mes de maio e na que se realizaron traballos de tapado, limpeza, consolidacións, restauración, drenaxe, recheos e recreacións no que participaron 17 persoas e a asistencia de tres alumnas en prácticas da Escola de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra grazas ao convenio asinado entre a Deputación de Pontevedra e dita institución.

O traballo, agora rematado, se centrou nos 2.200 metros cadrados da intervención e nas estruturas documentadas testemuñas dos 5 momentos de ocupación deste espazo: Estancias e estruturas vinculadas á factoría de "salgados/salsas/conservas" que se encadran entre os séculos III e II a. C.; a construción circular da área de escavación e outras que non se chegaron a escavar que se encadran entre os séculos II e I a. C; na construción dun muro de aterramento, e unha serie de construcións rectangulares e outra estrutura circular, do século I a. C. a mediados do I d. C.; na formación dun nivel de duna e aparición de enterramentos infantís de mediados do I a mediados do II d. C.; na construción de planta rectangular (a posible igrexa), escavada en gran parte nos anos 70; e no enterramento dos 3 individuos adultos documentados.

A intervención arqueolóxica na Lanzada sacou á luz ata 17 esqueletos, 14 de nenos datados entre os século I DC e II DC, e máis de 15.000 pezas, entre as que destaca o gran volume de "terra sigillata" (cerámica de luxo romana) así como 358 metais entre os que ten especial importancia unha espada de 33 centímetros pertencente aos séculos VIII e/ou IV AC.

Todos os achados atopados no xacemento da Lanzada puxeron de manifesto que xa 600 anos antes da chegada dos romanos se realizaban intercambios comerciais de envergadura con Italia, Tunisia ou Palestina desde esta zona do Salnés.

Durante estes meses de traballo de consolidación na Lanzada, case un millar de persoas participaron nas visitas guiadas á escavación arqueolóxica para coñecer in situ o xacemento.