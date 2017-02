A Lanzada proba que 600 anos antes dos romanos "xa éramos unha civilización avanzada"

Traballos de escavación no xacemento arqueolóxico da Lanzada © Mónica Patxot Carmela Silva, xunto parte do equipo da excavación da Lanzada © Deputación de Pontevedra

A "pegada" que deixou a Idade de Ferro no noroeste peninsular e o "tránsito" de Galicia ata a Idade Media coñecerase un pouco mellor grazas aos achados que os arqueólogos da Deputación documentaron no xacemento da Lanzada. Así o destacou Carmela Silva, tras facer balance desta intervención patrimonial.

Todo este material demostra, segundo Siva, que 600 anos antes da chegada a Galicia da civilización romana "xa eramos unha civilización avanzada" e tiñamos capacidade suficiente para realizar frecuentes intercambios comerciais con rexións do Mediterráneo oriental como Italia, Tunes ou Palestina.

Estes traballos de escavación, que comezaron o pasado mes de xullo, permitiron triplicar a área visitable do Campo da Lanzada ata os 1.800 metros cadrados. Xa só queda pendente a musealización do xacemento, que correrá a cargo do Ministerio de Fomento.

As 15.000 pezas achadas están a ser analizadas para establecer a súa procedencia, pero os investigadores documentaron cerámica romana de luxo, moedas, obxectos feitos con ósos e máis de trescentos elementos metálicos, entre eles unha espada de 33 centímetros de orixe probablemente chipriota, datada entre os séculos VIII e IV antes de Cristo.

Durante estes seis meses de traballos, coa participación dunha vintena de persoas, tamén se recuperaron o esqueleto dunha muller enterrada no século V, que recibiu o nome de Cornelia; outros dous adultos e catorce menores de dous anos, estes últimos máis antigos xa que a súa procedencia sitúase entre os séculos I e II.

O arqueólogo da Deputación, Rafael Rodríguez, explicou que neste ámbito atopouse tamén a primeira factoría de salgados do noroeste peninsular, unha instalación de orixe prerromana con 29 piletas para a fabricación de salsas e conservación de alimentos.

A estrutura máis antiga que se atoparon, con todo, data do século II antes de Cristo, aínda que tamén se acharon vestixios de cabanas de madeira que "poderían ser de ata catro séculos antes", segundo Rodríguez. Tamén se localizaron un vertedoiro, un cemiterio ou un posible secadero de peixe, todas elas de entre o século II e a Idade Media.

Outros achados singulares e non documentados ata o momento son as mostras de ata 16 alcas xigantes ou un gran número de cetáceos o que, para o arqueólogo provincial, supón que probablemente na Idade de Ferro xa estaba organizada a caza de balea en Galicia.