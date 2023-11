Carme da Silva deixa o Concello para centrarse no Senado: Será a "concelleira número 10", destaca o alcalde

Edís do grupo de goberno acompañan a Carme da Silva no anuncio da súa despedida © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores con Carme da Silva, no anuncio da súa despedida © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores con Carme da Silva, no anuncio da súa despedida © Mónica Patxot

Visiblemente emocionada pero, ao mesmo tempo, ilusionada polo reto que ten por diante. Así anunciou Carme da Silva este martes que abandonará o goberno municipal de Pontevedra para centrarse nas súas responsabilidades como senadora en Madrid.

Arroupada polo alcalde, Miguel Fernández Lores, con quen se fundiu nun cariñoso abrazo, Da Silva explicou que adoptou esta decisión tras a "experiencia" destes tres meses compatibilizando ambos os cargos e despois dunha "profunda reflexión" cos seus compañeiros.

"É importante estar alí para xestionar as cousas e para iso hai que dedicarlle o 100% do tempo", subliñou a senadora do BNG, que considera "fundamental" centrarse no Senado para que Galicia e Pontevedra "teñan capacidade de influencia" no Estado.

A edil, que entrou na corporación en 1995 -só ausentouse entre 2005 e 2011 ao ser deputada autonómica-, confía en que a súa presenza en Madrid permita "darlle ritmo e impulso" ás demandas da cidade e que Pontevedra "sempre estea presente".

Por iso é polo que Fernández Lores non dubidase en sinalar que ela será a "concelleira número 10" do goberno municipal, xa que "abrirá portas" en Madrid e fará seguimento dos temas de interese para Pontevedra ou de todos os expedientes que tramite o Estado.

"Estou contentísimo. É unha alegría que poidamos ter en Madrid a unha persoa que demostrou a súa capacidade de xestión", subliñou o alcalde, que sostivo que ela será o "fío condutor" das demandas do goberno municipal ante o Goberno central.

Este traballo, segundo destacou Lores, xa deu os seus froitos despois de que Da Silva participase nas negociacións para a investidura de Pedro Sánchez ou xestionase o desbloqueo do novo vial de Mollavao ou a saída da DGT da Xunqueira de Alba.

EMOCIÓN NA SÚA DESPEDIDA

Carme da Silva asegurou que da súa experiencia na política municipal "quedo con todo o que aprendín" e coas persoas coas que traballou todos estes anos, sobre todo cun equipo de goberno "que son algo máis que compañeiros, son amigos e familia".

De todo este tempo, 22 anos entre as dúas etapas, destaca especialmente "o contacto coa realidade e coa xente" que che permite a política municipal e aínda que recoñece que gozou moito xestionando a área de Festas, ten un recordo especial para a súa primeira dedicación.

Foi a área de Accesibilidade, nun momento -1999- no que se produciu a transformación urbana "cambiando a concepción do espazo público". Lembrou como unha muller lle deu as grazas "porque o seu home podía saír á rúa" despois de anos encerrado na casa.

A renuncia formal de Carme da Silva como concelleira producirase no pleno da corporación correspondente ao mes de decembro. A súa substitución non chegará ata xaneiro. Os seguintes na candidatura do BNG son os ex concelleiros Carmen Fouces e Alberto Oubiña.

O alcalde asegura que a decisión "non está tomada" e adoptarase, segundo asegurou, "en función da dispoñibilidade e capacidade da xente e do interese do goberno".