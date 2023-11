Costas informa favorablemente á ampliación do porto de San Adrián

O goberno local de Vilaboa solicitou este luns unha reunión presencial co presidente de Portos de Galicia para abordar o calendario de traballo que a Xunta ten previsto para a reforma do porto de San Adrián de Cobres, unha vez que conta no seu poder co informe pendente de Costas do Estado.

Cabe recordar que o alcalde de Vilaboa solicitou "celeridade" o mes pasado a través do Servizo Provincial de Costas na tramitación deste informe de Estrategias Marinas para facilitar que as obras comprometidas pola Consellería se executasen "á maior brevidade posible".

O informe en cuestión foi asinado o pasado 10 de novembro e remitido a Costas o 14 deste mesmo mes polo que César Poza pregunta ao presidente do ente autónomo, José Antonio Álvarez, pola situación na que se atopa agora o expediente de ampliación do porto San Adrián.

O Concello de Vilaboa amosa a súa "total dispoñibilidade para colaborar" coa administración autonómica a fin de "acelerar" o inicio das obras comprometidas co sector bateeiro de Vilaboa.