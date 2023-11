O Ateneo de Pontevedra proxecta este mércores o documental sobre saúde mental 'Agromantes'

Imaxe do documental 'Agromantes' © Agromantes

Este mércores 29 de novembro, a partir das 19.30 horas, proxectarase na Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, na Casa das Campás, o documental 'Agromantes', unha actividade organizada polo Ateneo de Pontevedra.

Este documental narra a reunión dun grupo de persoas que comparten as súas experiencias de tolemia e psiquiatrización trazando un debuxo complexo sobre as vivencias do sufrimento psíquico intenso.

Este proxecto ofrece a través de relato en primeira persoa, con dose de humor, unha reflexión sensible sobre estas situacións.

Despois da proxección celebrarase un coloquio coa propia directora Cora Peña e con Patri Sorey, unha das protagonistas de e 'Agromantes'

A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.