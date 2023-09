Vistes o incendio dunha embarcación na Ría de Pontevedra?: Era un simulacro

Simulacro de accidente na ría de Pontevedra © Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra

Este xoves desenvolveuse un simulacro de emerxencia en augas da Ría de Pontevedra para coordinar e adestrar aos diferentes servizos nun suposto caso de incendio nunha embarcación da 7ª lista tras unha colisión.

Para iso contouse coa colaboración da asociación cultural e de pesca deportiva "Ría de Marín" que interpretaron o papel das vítimas.

A emerxencia serviu para poñer a proba a activación do Plan Camgal (Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia) e do Plan Interior Marítimo do Porto de Marín.

Participaron o Servizo de Gardacostas da Xunta de Galicia, o Intecmar (Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño de Galicia) ademais da Autoridade Portuaria mediante policía portuaria, persoal de seguridade e sustentabilidade e remolcador de Amar Marín.

Entre os obxectivos do simulacro estaba a avaliación e efectividade dos medios do buque de Salvamento Irmáns García Nodal para sufocar o incendio mediante a utilización de espumóxeno e canóns de auga, practicar a coordinación do despregamento de 100 metros de barreira inflable que a Autoridade Portuaria lanzou desde o porto para a contención do suposto derrame producido durante o incidente e o seu traslado á zona do exercicio por un remolcador da empresa Amar Marín.

Tamén se probou a efectividade da recollida do material de derrame utilizando skimmers desde as embarcacións auxiliares do Irmáns García Nodal e verificar os tempos de resposta de todas as unidades que interviñeron.