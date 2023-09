Falece un ciclista nun viaduto en Salcedo

Garda Civil no lugar onde falecía o ciclista © PontevedraViva

A Garda Civil investiga as causas do falecemento dun ciclista este luns nun viaduto da parroquia pontevedresa de Salcedo.

O servizo de emerxencias do 112 Galicia tiña constancia do suceso cando recibía a chamada de diversos particulares ao redor das 12.00 horas do mediodía.

Na chamada, as persoas alertaban da presenza dun ciclista en estado inconsciente caído sobre a calzada.

Desde o 112 Galicia solicitábase a intervención de Urxencias Sanitarias do 061; dos Bombeiros de Pontevedra; Policía Nacional e Local; da Garda Civil de Tráfico e dos integrantes de Protección Civil de Pontevedra.

Os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento. A vítima, de 66 anos, é veciño de Marín. A autopsia determinará a causa do falecemento, pero as primeiras investigacións declínanse porque se trata dunha morte natural cando o home circulaba por esta zona.