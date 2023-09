Persoal de Juan XXIII limpa os accesos aos centros escolares

Operarios do centro de educación especial Juan XXIII desenvolven ao longo desta semana tarefas de limpeza e roza en diferentes vías de acceso aos centros escolares do municipio de Marín en previsión do inicio do curso durante a segunda semana de setembro.

Estes traballos desenvólvense a través do convenio que esta organización mantén co Concello de Marín.

Por outra banda, a concellería de Medio Rural indica que xa se executou o Plan Anual de Rozas, que divide este servizo ao longo do ano en distintos espazos do municipio coa intención de garantir que o rural se atope en boas condicións de limpeza e de eliminación de malas herbas e maleza.

Realizarase, segundo indica o goberno local, un repaso naquelas zonas nas que se detectou máis maleza para que estes espazos permanezan en mellores condicións de fronte ao inverno.

O traballo de limpeza e roza tamén se desenvolve nos montes de titularidade municipal. Este labor realizarase ao longo do mes de setembro cunha intervención xa finalizada no Cruceiro do Vento.