Espectáculo "Os números", da compañía Pablo Méndez Performance © Mónica Patxot Espectáculo "Os números", da compañía Pablo Méndez Performance © Mónica Patxot

Pablo Méndez Performance volveuno a facer. Conseguiu que o inicio da Feira Franca sexa unha experiencia máxica e inmersiva que transporta ao público ao medievo. Este 2023, a festa está dedicada aos números e, tirando de elementos circenses e teatrais, na noite de leste vés, recreou a historia de Leonardo, un matemático de orixe italiana que trae a Pontevedra as matemáticas e un novo mundo.

Con 20 artistas implicados, un deles do Circo do Sol, e moita forza do audiovisual, as luces, os malabarismos e as acrobacias, a compañía de Pablo Méndez transportou aos espectadores que abarrotaban a praza da Ferrería ao día de Feira Franca da Idade Media no que este matemático chegou á cidade e revolucionouno todo.

Tras estar en Arabia e coñecer os números, Leonardo percorreu todo o mundo ensinando estes novos coñecementos que el cre que son fascinantes e van cambiar a vida de todo o mundo, pero atopouse con rexeitou alá onde ía. Ata que chegou a Pontevedra o día de Feira Franca.

Na Boa Vida atopou todos os gremios reunidos e, aos poucos, mostroulles as vantaxes da nova numeración, que consegue que cada un vaia evolucionando nos seus labores, desde os escribanos aos arquitectos e construtores.

"Cando se vai de Pontevedra, Pontevedra é un mundo novo", resumiu Pablo Méndez tras a actuación. Minutos antes, como colofón ao espectáculo, desde o escenario xa se resumiu: "Novos números chegaron para quedar e os habitantes de Pontevedra non ían ficar atrás".

A choiva que caeu durante toda a tarde ameazou coa súa suspensión, pero finalmente realizouse sen contratempos e fixo as delicias de espectadores que gardaban sitio xa desde media tarde. Para logralo, non faltaron os lanzalumes, os acróbatas, o dragón nin o rei Enrique IV e Juana la Beltraneja, a súa única filla e herdeira.

"Toda esta fantástica historia contámola como sucedeu naquel tempo cando todos gritaban: Hai Feira Franca en Pontevedra", terminou o espectáculo, antes de que un breve espectáculo pirotécnico e os aplausos dun público entregado puxesen o broche final ao espectáculo inaugural da Feira Franca.