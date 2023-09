"Hai Feira Franca!" E Pontevedra recobra su esplendor medieval

Pregoeiros dacabalo anunciaron a partir das 19.00 horas deste venres o inicio da Feira Franca. "Hai Feira Franca na grande vila de Pontevedra", dixeron polo centro histórico e as súas zonas próximas, abrindo unha nova edición da festa coa que Pontevedra regresa ao seu momento de máximo esplendor medieval

"Hai Feira Franca na grande vila de Pontevedra". Pregoeiros dacabalo desafiaron a choiva na tarde deste venres e anunciaron polo centro histórico e as zonas máis próximas o regreso da celebración que cada ano devolve á cidade á súa etapa de máximo esplendor medieval.

A pesar da choiva que caeu durante toda a tarde, os pontevedreses acompañaron aos pregoeiros neste primeiro anuncio que, cada ano, serve para abrir a nova edición da Feira Franca. Este 2023 é xa a súa edición número 22.

Co anuncio destes pregoeiros, a cidade deu o paso definitivo a un salto atrás no tempo que comezou nos últimos días coa instalación da decoración e ambientación da festa instalada por todo o centro histórico. Despois do seu anuncio, xa é oficial que a cidade revive o 17 de maio de 1467, cando o rei Enrique IV de Castela outorgoulle o privilexio á vila de Pontevedra de celebrar unha feira franca 15 días antes e 15 días despois da festa de San Bartolomé.

Enrique IV premiaba á vila a súa fidelidade concedendo un mercado libre de impostos durante un mes. Estaba a conceder a Feira Franca, que coincidía cun período de puxanza económica da cidade, entón a vila máis poboada de Galicia.

Desde o ano 2000, Pontevedra rememora ese privilexio e desde 2013 está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Este 2023, na súa 22 edición, pois houbo dúas paralizadas pola pandemia, espérase unha participación elevada.

