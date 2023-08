Cando se celebrará o San Migheleiro?

A festividade do San Miguel, patrón de Marín, e a súa Danza de Espadas é unha das datas máis significativas no calendario cultural marinense, unha tradición que está declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia.

De xeito paralelo, existe a festividade do San Migheleiro, que desde o 2011 vense apoiando por parte do Concello, que se fixo cargo durante todos este anos dos gastos da cartelería, as chapas, as charangas e batucadas, concertos musicais, os dereitos da SGAE, ambulancia, a contratación dun batallaón de limpeza nocturna para que Marín amanecese ao día seguinte en perfectas condicións..., tal e como sempre se solicitou por parte do "Patronato" e da hostalaría en xeral.

Ademais, o Concello tramita todas as autorizacións necesarias para a festa, como a ocupación de vía pública para a colocación de barras e música no exterior de cada local, asadoiros e todo tipo de comidas, e organiza os cortes de rúas, as prohibicións e restricións nas saídas e entradas de garaxes, así como o reforzó policial e da brigada municipal de limpeza e de obras para a colocación de valados.

Chegados a este ano, ao 2023, o Ateneo Santa Cecilia traslada ao Concello de Marín a súa petición de mediar coa hostelería para non facer coincidir ambas festividades, xa que o "Patronato” deixou a súa actividade no 2022.

As razóns do Ateneo son que dentro da celebración do San Miguel convidarase a unha danza branca doutro concello de Galicia para que faga a súa representación o sábado pola tarde na Alameda e que o domingo moitos dos locais de hostalaría que participan no San Migheleiro permanecen pechados.

Por iso, mantívose unha reunión con ambas partes na que o Concello mediou para poder chegar a un acordo de datas. Desa reunión, resultou a decisión de celebrar San Migheleiro o sábado anterior ao 29 de setembro, Día de San Miguel, e a Danza de Espadas e o acto institucional o domingo posterior ao 29.

Neste ano, coincidiría a celebración do San Migheleiro o 23 de setembro e o San Miguel o 1 de outubro, de tal forma, ademais, que a hostalaría poida aproveitar dúas fins de semana en setembro con gran actividade na vila, o que lles repercute favorablemente a nivel económico.

O Concello manifesta claramente que fixar a data na que se celebre dita festividade non é importante para o goberno local, mais si é esencial saber cando se vai levar adiante a festa por toda a organización e contratación que fai.

Ante as polémicas xurdidas e con ánimo de mediar, o Concello anuncia a convocatoria dunha nova reunión con toda a hostalaría e o Ateneo Santa Cecilia, coa finalidade de que poidan decidir que data será na que finalmente se celebre o San Migheleiro.

A reunión será o luns 28 de agosto ás 11.00 horas no Salón de Plenos do Concello de Marín.