Ribadumia celebrará o 26 de agosto a 'XXVIII Xuntanza dos nosos maiores'

Xuntanza dos nosos maiores en Ribadumia

O Concello de Ribadumia volve celebrar este verán unha tradicional festa en homenaxe ás persoas maiores do municipio. Está previsto para o sábado 26 de agosto na Carballeira de Ribadumia.

A 'XXVIII Xuntanza dos nosos maiores' comezará ás 13.15 horas cunha misa. A continuación celebrarase a xantar popular coa participación de todas as persoas interesadas. Será a partir das 14.15 horas.

Pola tarde celebrarase un bingo sopresa. A partir das 17.15 horas está prevista a actuación do actor Avelino González, que ofrecerá un espectáculo de narración oral titulado 'Contos que foron chistes'.

Xa ás 18.00 horas, os participantes poderán gozar dunha gran velada de baile a cargo de Merchi Treviño.

Aquelas persoas de idade avanzada que queiran participar neste evento deberán anotarse no departamento de Servizos Sociais do Concello antes do mércores 23 de agosto.