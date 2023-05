Telmo Martín celebra a "matrícula de honra" que os vecinos lle dan ao seu goberno

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, volveu arrasar en Sanxenxo. O PP gañou nas 24 mesas electorais do municipio e logrou superar en 32 puntos aos socialistas, a segunda forza máis votada. Por iso é polo que o rexedor se mostrase exultante este luns.

"Os veciños apoiáronnos cunha nova matrícula de honra para que sigamos co noso proxecto", destacou Martín, que garantiu que "non imos fallar" ás 4.857 persoas que apoiaron ao PP nestas municipais, un 55,99% do censo.

Este aumento do respaldo popular -en 2019 logrou o 49,94% dos votos- reforza, segundo o alcalde, o seu proxecto para Sanxenxo.

Entre os retos que fixa para estes próximos catro anos, Telmo Martín enumerou a recuperación da fachada marítima á ría de Arousa, o novo mercado de Sanxenxo, a reordenación do porto de Portonovo ou completar o saneamento no rural.

O PP terá dez concelleiros durante os próximos catro anos, os mesmos que tiña no actual mandato. O aumento dos votos que experimentaron o PSOE e o BNG, de nove e cinco puntos respectivamente, outórganlles catro e tres edís, un máis en ambos os casos.