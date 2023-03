Marín estrea a nova senda peonil e ciclista entre Bagüín e Seixo

Case un quilómetro de lonxitude ten a nova senda da PO-551 entre os lugares de Bagüín e Seixo. Marín estreou este xoves este itinerario, no que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, investiu preto de 700.000 euros.

O delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López, e a alcaldesa de Marín, María Ramallo, supervisaron esta mañá o resultado final desta actuación, que supuxo a creación dun novo percorrido para peóns e ciclistas con 940 metros de lonxitude.

As obras víronse adiadas sobre as previsións iniciais pola necesidade de incorporar unha pasarela para salvar a zona histórica do Pozo da Revolta.

Esta nova senda discorre pola marxe dereita da estrada PO-551 e configúrase como un itinerario seguro en formigón coreado situado tres centímetros por riba da calzada en todo o tramo, agás nun pequeno espazo, de 45 metros de lonxitude, con estrutura en voadizo.

Todo o percorrido conta cunha anchura de cando menos 1,8 metros, un tamaño que garante a accesibilidade, segundo destacaron as autoridades.

A actuación completouse coa instalación dun paso de peóns con semáforo con pulsador, xusto nas inmediacións da parada de autobús, co acondicionamento da zona de aparcadoiro e a súa delimitación coas zonas de paso, coa reubicación do emprazamento dos contedores de recollida de lixo e coa mellora do acceso á praia de Aguete.

Con respecto á vía de conexión con este areal, ampliouse a plataforma da calzada para facilitar as manobras de condución, mellorar a mobilidade na zona e reforzar a seguridade viaria.

Este itinerario súmase a outros xa en servizo en Marín, como o que conecta Vilaseca e Lapamán, executado nesta mesma estrada autonómica PO-551, ou o existente entre Coirados e Pardavila, na estrada PO-313.