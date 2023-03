Nova cuberta para o pavillón polideportivo de Santo Antoniño

O Concello de Barro celebrou o último pleno ordinario do mandato actual. O pavillón polideportivo de Santo Antoniño foi o principal tema de conversa.

As condicións da cuberta actual do pavillón, que leva filtrando auga dende hai anos, xa non admite máis reparacións.

Por iso, cos votos a favor dos seis edís do BNG, o concelleiro do PP e do PSOE e, en contra, do grupo dos non adscritos, foi aprobado un suplemento de crédito de 60.000 euros para poñer en marcha a súa substitución.

Na sesión plenaria tamén se trataron outros temas como o cambio de caldeira ou as melloras na accesibilidade.