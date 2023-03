A entrada a Vilagarcía desde Rubiáns converterase nun bulevar

Proxecto de humanización da N-640 en Vilagarcía © Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

A estrada coñecida como N-640A, a entrada a Vilagarcía de Arousa desde Rubiáns, será humanizada. Preto de seis millóns de euros investirá o Goberno centras nun proxecto pensado para converter este acceso nun auténtico bulevar urbano.

Así o anunciou Juan Pedro Fernández Palomino, director xeral de Estradas do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

Esta "actuación de calado", como a definiu este dirixente, supoñerá actuar sobre un tramo de 4,64 quilómetros desta travesía, desde a rotonda de Godos -no límite co municipio de Caldas de Reis- e a Praza dá Constitución.

O principal obxectivo deste proxecto é mellorar a mobilidade sostible da zona mediante a pacificación e o acougado de tráfico, a mellora da seguridade viaria, a redución do ruído e de emisións de CO2 e a integración paisaxística do devandito tramo de estrada.

Para logralo, o Goberno expón novos carrís bici en todo o trazado, a ampliación das actuais beirarrúas, a adaptación de aparcamentos ou pasos de peóns sobreelevados.

A intención do Goberno é ter listo o proxecto no segundo semestre de 2023 e, tras os trámites administrativos necesarios, poder empezar as obras a finais de 2024.

Todo este tramo da N-640A, unha vez humanizado, será transferido ao Concello.